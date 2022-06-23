يعد الأول من نوعه في المملكة ضمن أكبر استراتيجية لتطوير الموارد البشرية في قطاع السياحة على مستوى العالم

الرياض : احتفلت وزارة السياحة اليوم بإنجازات خمسة عشر شركة ناشئة سياحية استفادت من أول برنامج لتسريع الأعمال في السياحة على مستوى المملكة الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر 2021 لتنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين والمبتكرات في مجالات السياحة المتعددة كالإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة الخاصة بالمملكة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، ومتعهدي الأطعمة والمشروبات، وخدمات التأجير، والنقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.

وقد اختتمت رحلة رواد الأعمال بالعروض الختامية على مدى يومٍ كاملٍ تم تنظيمه لربطهم بالجهات الاستثمارية وصناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين الملائكيين.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أنس الشاعر، المدير العام للإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققتها البرامج والمبادرات والتي دشنتها الوزارة ضمن أكبر استراتيجية لتطوير الموارد البشرية في قطاع السياحة على مستوى العالم، وصرح المهندس الشاعر قائلاً "فخورون بما حققته الشركات الناشئة السياحية، وكلنا ثقة بقدرة كلٍ منها على مواصلة المسيرة، وتحقيق النمو المستقبلي".

وأضاف المهندس الشاعر "لدينا قناعة راسخة بقدرة المبادرات والبرامج التخصصية، مثل برنامج مسرعة الأعمال، على خلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة ضمن القطاع السياحي في المملكة، والنهوض بموقع بلادنا على خارطة العالم السياحية وفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية ومستهدفات رؤية 2030."

ومن خلال برنامجها المخصص لتسريع الأعمال السياحية في المملكة، تعتمد وزارة السياحة أعلى المعايير العالمية في تسريع عجلة نمو ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أيدي خبراء محليين وعالميين، ومختصين في ريادة الأعمال وبناء وتطوير المنشآت السياحية.

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