يعكس المجلس التزام الوزارة وحرصها على تحقيق التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري وفق رؤية "نحن الإمارات 2031"

يسعى المجلس إلى تحفيز الابتكار لدى فئة الشباب داخل الوزارة من خلال تبنّي الأفكار التطويرية وتعزيز التفاعل بين الكفاءات الشابة والقيادة

الإمارات العربية المتحدة - أعلنت وزارة الرياضة عن تشكيل مجلس الشباب، الذي يمثل منصة رائدة لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة في تطوير الرياضة الوطنية وتنمية مخرجات العمل الرياضي. ويأتي إعلان تشكيل المجلس بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب تأكيدًا على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشيًا مع رؤيتها الاستشرافية بتمكين الشباب الإماراتي ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة إلى أن تشكيل مجلس الشباب في وزارة الرياضة يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الرياضة الوطنية، ويعكس الثقة بدورهم الحيوي في تحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع.

وقال معاليه: "يأتي الإعلان عن المجلس تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب، ليجسد حرصنا على الاستثمار في طاقات وإبداعات شباب وشابات الإمارات، وتوفير منصات مؤسسية تتيح لهم المشاركة في صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومتنا الرياضية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ورؤية "نحن الإمارات 2031"."

ويعكس إطلاق مجلس شباب في وزارة الرياضة إيمان الوزارة العميق بأهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات الرياضية والمبادرات التطويرية وحرصها على الاستثمار في رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" من أجل مستقبل رياضي أفضل لدولة الإمارات، كما يدعم المجلس جهود الوزارة في تحقيق معايير التميز المؤسسي وفق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ويساهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات الوطنية، حيث يأتي في إطار مبادرة مجالس الشباب التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويهدف مجلس الشباب في وزارة الرياضة إلى تعزيز دور الشباب داخل المؤسسات الرياضية الوطنية، وتحفيز الابتكار من خلال فتح المجال أمام الأفكار والمبادرات الجديدة التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي بما يتماشى مع الرؤية الرياضية الوطنية الطموحة، وتعزيز التفاعل الداخلي في الوزارة عبر بناء قنوات تواصل فاعلة بين الموظفين الشباب والقيادة العليا لترسيخ بيئة عمل قائمة على التعاون والحوار المفتوح.

ويتألف مجلس الشباب من نخبة من الموظفين الشباب في وزارة الرياضة، ويترأسه حمد حسن راشد الجروان، بينما يشغل د. منصور درويش أحمد الشيزاوي منصب نائب الرئيس، ويضم المجلس عدداً من الأعضاء وهم: عبد الرحمن أحمد عبدالله المنصوري، وحمد محمد حسين الجسمي، وفاطمة ماجد محمد السويدي، ومحمد خليفة علي محمد القمزي، ودعيج خليفة سعيد الظنحاني.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشباب حمد الجروان عن فخره بتشكيل المجلس واختياره رئيساً له، قائلاً: "إن تأسيس مجلس الشباب يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الشابة وإيصال صوتهم إلى صناع القرار في وزارة الرياضة، ويعكس تشكيل المجلس التزام الوزارة بتعزيز نهج المشاركة والتفاعل المباشر مع فئة الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رياضي أكثر إشراقاً لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بالمساهمة الفعالة في تطوير القطاع الرياضي عبر طرح الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون بين جميع الفئات داخل الوزارة ونقل صوت الشباب الرياضي في المجتمع إلى قيادات الوزارة".

ويأتي إطلاق المجلس ضمن استراتيجية وزارة الرياضة لإشراك الشباب في عملية صنع القرار كاستثمار طويل الأمد في الطاقات الوطنية عبر توفير منصات مؤسسية تعكس تطلعات الشباب، وتُسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع الرياضي والمشاركة الفاعلة في تطويره على كافة الأصعدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية