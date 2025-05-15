معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: سبورتيفاي تشكل تحولاً جذرياً في المشهد الرياضي الإماراتي عبر ترسيخ الحوكمة الذكية ورفع الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف المجالس الرياضية والاتحادات تعزيزاً لتنافسية رياضتنا الوطنية

سعادة غانم الهاجري: سبورتيفاي منصة رقمية متكاملة لتمكين الاتحادات الرياضية والأندية والكوادر الوطنية وتعزيز التحول الذكي والابتكار في القطاع الرياضي

سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: سبورتيفاي مبادرة رياضية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تدعم قرارات الجهات الرياضية وتعزز من عمليات اكتشاف المواهب ورعايتها وتحليل الأداء لضمان استدامتها بالقطاع الرياضي

استضافت وزارة الرياضة قادة الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات ضمن ورشة عمل بعنوان “قيادة التحول الرقمي في القطاع الرياضي”، وذلك بهدف تعريفهم بمنصة سبورتيفاي وتوعيتهم بكيفية استخدام التقنيات المتقدمة والمنصات الرقمية الحديثة لبناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة

المنصة تقدم خدمات رقمية متكاملة عبر استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول الرقمية لدعم وربط مكونات المنظومة الرياضية عبر استراتيجية عمل واضحة

تناولت الورشة التأكيد على تفعيل شبكة تعاون استراتيجي واسعة بين الجهات الرياضية من خلال سبورتيفاي لتعزيز الحوكمة الرياضية ودعم رياضة النخبة الاحترافية وتطوير المواهب الناشئة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن إطلاق منصة “سبورتيفاي” الرقمية، والتي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل ومترابط يساهم في تعزيز الحوكمة الرياضية واكتشاف وتطوير الرياضيين على مستوى دولة الإمارات، لتسريع وتيرة عمل المنظومة الرياضية الوطنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وجاء هذا الإعلان في ورشة عمل نظمتها الوزارة، تحت عنوان "قيادة التحول الرقمي في القطاع الرياضي"، لاستعراض تفاصيل منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي.

وكشف سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة، خلال الورشة التي حضرها عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، عن الهوية البصرية للمنصة، والاسم الرسمي "سبورتيفاي".

وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع الرياضي الوطني، من خلال إنشاء كيان متخصص برئاسة معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ليقود مسيرة التحول الرقمي، عبر تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم الرياضيين والاتحادات والأندية الرياضية.

وفي هذا الصدد، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن منصة سبورتيفاي تشكل تحولاً جذرياً في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث ستوفر بيئة متكاملة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الابتكار والنمو في قطاع الرياضة، تعتمد هذه المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأدوات الرقمية المتقدمة، وتحليل البيانات، بهدف ترسيخ مفهوم الحوكمة الذكية في القطاع الرياضي عبر تبسيط العمليات المعقدة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الرياضية بما يتماشى مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، إلى جانب تعزيز القدرة على اكتشاف الرياضيين الموهوبين في مراحل مبكرة، وصقل الكفاءة الرياضية.

وأضاف معاليه: "تسهم منصة سبورتيفاي في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الرياضية بدولة الإمارات، عبر بناء قاعدة رقمية موحدة تربط بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء من الجهات الأخرى، لدعم عمليات اتخاذ القرار على أسس علمية. ومن هذا المنطلق، نؤكد على أن المنصة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي الرياضي، وتساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".

وقال سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة: "تم تصميم منصة "سبورتيفاي" لتكون شريكاً تقنياً لكل اتحاد ونادٍ رياضي، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل أنظمة متقدمة لإدارة بيانات الرياضيين، وتقنيات حديثة لتسهيل عملية اكتشاف المواهب وتحليل الأداء الرياضي".

وأكد سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل الكوادر الرياضية وتمكينهم من أدوات التحليل الرقمي وحوكمة البيانات، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال تطوير المشاريع الناشئة في تكنولوجيا الرياضة، داعيًا الاتحادات إلى الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الذكية، والعمل معًا لتسريع وتيرة التحول بما يخدم الطموحات الرياضية الوطنية.

من جانبه، توجه سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالشكر إلى رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية على مشاركتهم الفاعلة في الورشة، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الجهات الرياضية هو الأساس لنجاح استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الرياضة.

وقال سعادته: "يمثل إطلاق سبورتيفاي نقطة انطلاق لرحلة تطوير متكاملة لرياضتنا الوطنية ترتكز على أحدث التقنيات، عبر أدوات رقمية لتحليل الأداء، وتقييم الجاهزية، ودعم قرارات الاتحادات الرياضية. فهي تعد أحد أهم الآليات لتمكينهم، من خلال رفع العبء الإداري، وتوفير بيانات دقيقة قابلة للتحليل والتقييم، لإتاحة المجال للمسؤولين والمختصين في الاتحادات للتركيز على الجوانب الفنية والتنافسية، بما يسهم في تحسين النتائج الرياضية للفرق واللاعبين، وتعزيز آليات اكتشاف المواهب واستدامتها في القطاع الرياضي".

وتضمنت ورشة العمل جلستين، حيث خُصصت الجلسة الأولى لرؤساء الاتحادات الرياضية، وقدمت خلالها الوزارة عرضًا تفصيليًا حول منصة سبورتيفاي، مؤكدة على أهمية إشراك الاتحادات في إحداث التحول الرقمي المنشود، كونه عنصراً محورياً لتطوير المنظومة الرياضية في الدولة. وتم خلال الجلسة استعراض أهداف المنصة ودورها في تمكين الجهات الرياضية من الوصول إلى حلول فعالة ومتكاملة فنياً وإدارياً، لتكون المنصة مركزاً للتميز وتوحيد الجهود وتحفيز الابتكار عبر خدمة مختلف الرياضات.

أما الجلسة الثانية، التي شارك بها الفنيين والإداريين في الاتحادات الرياضية، فقد ركزت على استعراض المشاريع ذات الأولوية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وفي مقدمتها "منصة اكتشاف المواهب". وجرى خلال الجلسة شرح آليات عمل المنصة، التي تهدف إلى تتبع مسار الرياضيين مبكرًا من المستويات الأولية وحتى المستويات الاحترافية والأولمبية، عبر سجل رقمي موحد، بما يعزز من فرص بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، ويضمن تطوير المواهب بالشراكة بين المؤسسات الحكومية المختلفة والاتحادات. كما شددت الوزارة على ضرورة تعاون الإدارات الفنية للاتحادات مع المنصة لتفعيل هذه المبادرات وضمان استدامتها.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية في مارس الماضي، حيث شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على مراسم توقيع برنامج التعاون المشترك لإطلاق المنصة بين الجهتين، وذلك بمباركة وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

جدير بالذكر أن سبورتيفاي ستعتمد على شبكة تعاون استراتيجي مع مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية لضمان مواءمة جهوده مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ومن بين هذه الجهات اللجنة الأولمبية الوطنية لضمان التوافق مع معايير الحركة الأولمبية والحوكمة الرياضية، ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي لدعم تطوير الرياضات التنافسية والارتقاء بمستوى الرياضيين، إلى جانب لجنة الإمارات لرعاية المواهب ودعم الرياضة الوطنية المعنية بتطوير مسارات اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، إضافة إلى لجان وزارة الرياضة الأخرى والاتحادات والأندية والأكاديميات الرياضية لدعم الرياضة الوطنية على المستوى الجماهيري والاحترافي، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجال الرياضة وتحليل البيانات الرياضية.

-انتهى-

#بياناتشركات