الرياض، المملكة العربية السعودية؛ وقعت وزارة الحج والعمرة اتفاقية شراكة مع المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، لتعزيز تجربة السفر للحجاج القادمين إلى المملكة. تركز الاتفاقية على تحسين تجربة الحجز عبر منصة "نسك حج" من خلال توفير مجموعة أوسع من خيارات الطيران، بالإضافة إلى استكشاف مبادرات جديدة تسهم في تسهيل رحلة الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025 في جدة، وتأتي استكمالًا لتعيين المسافر في وقت سابق من العام الماضي كشريك الطيران الرسمي لبرنامج الحج المباشر التابع للوزارة عبر “نسك حج“. ويخدم برنامج الحج المباشر الحجاج من أكثر من 120 دولة حول العالم من خلال "نسك حج"، المنصة الرسمية الحصرية والمعتمدة من الوزارة لتقديم خدمات الحج. وقد تم إصدار أكثر من 14 ألف تذكرة خلال موسم حج 1445 كجزء من هذه الشراكة السابقة.

كجزء من هذه الشراكة، ستمكن المسافر الحجاج من الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات الرحلات الجوية من خلال شبكتها القوية من شركات الطيران الشريكة. ومن خلال تقديم أسعار تنافسية وإصدار سلس لتذاكر الطيران، تهدف المسافر إلى تسهيل رحلة الوصول إلى المملكة وتلبية الاحتياجات المتنوعة للحجاج ضمن برنامج الحج المباشر.

كما تُعد هذه الشراكة أساسًا لاستكشاف فرص إضافية لتعزيز خدمات المنصة، مما يؤكد التزام المسافر بدعم خدمات الوزارة من خلال حلول مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة.

صرّح م. عبدالله جمال جادكريم المدير التنفيذي لبرنامج الحج المباشر في وزارة الحج والعمرة، قائلاً: "إن ضمان وصول الحجاج إلى مقدمي خدمات موثوقين يسهلون رحلتهم إلى الأراضي المقدسة بسلاسة ويُسر يُعد من أولويات الوزارة. شراكتنا مع المسافر ستعزز توافر الرحلات الجوية بأسعار تنافسية وتوسع نطاق الوصول عبر منصة "نسك حج" لخدمة الحجاج حول العالم."

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال مُزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "تعزيز مكانتنا كشريك طيران رسمي لوزارة الحج والعمرة يعد إنجازًا مهمًا للمسافر. نحن ملتزمون بضمان تمكين الحجاج من جميع أنحاء العالم من الوصول السلس إلى خيارات الرحلات التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم. حلولنا الرقمية تشكل بوابة إلى المملكة، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والشراكات القوية مع شركات الطيران لتقديم تجربة حجز استثنائية. نحن متحمسون لاستكشاف المزيد من نقاط التعاون التي تعزز تجربة الحجاج."

تواصل وزارة الحج والعمرة التزامها بتحسين تجربة الحجاج من خلال تطوير الخدمات والعمليات بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. ومن خلال منصة "نسك حج"، تهدف الوزارة إلى توفير تجربة رقمية شفافة وفعّالة للحجاج، مما يمكّنهم من تخطيط رحلتهم بسهولة واطمئنان.

تستند ريادة المسافر في قطاع السفر إلى تقنيتها المتقدمة وخبرتها المحلية الواسعة، وشراكاتها الاستراتيجية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تواصل المسافر العمل بشكل وثيق مع وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات سفر مُحسنة، مما يضمن سهولة الوصول والراحة للحجاج من جميع أنحاء العالم.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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