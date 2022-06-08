تقديرا لجهودها ودروها الفاعل للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق التنمية الشاملة، تم تكريم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) ضمن الشركات الداعمة لبرامج المسؤولية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في الحفل الذي أقامته وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والمكرمون والرؤساء التنفيذيين وممثلو مؤسسات القطاع الخاص وجمع غفير من المدعوين، بفندق أفاني مسقط في السيب.

يأتي هذا التكريم تقديرا لمساهمة (خدمة) في دعم عدد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المنصرمة، من بينها التبرع بمعدات وأجهزة تعويضية طبية لتأهيل الحالات شديدة الإعاقة، وتقديم الدعم المالي للطلاب من خلال برنامج "قادر" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى مساعدة الطلبة من فئة الضمان الاجتماعي على إكمال تعليمهم العالي.

وتولي شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) أهمية قصوى لتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية المتبع في الشركة والذي تهدف من خلاله إلى دعم الأولويات المتصلة بتلبية الاحتياجات الضرورية والأولويات المرتبطة بجهود مختلف الجهات بالسلطنة لتحقيق مزيد من الرفاه لبعض فئات المجتمع. وتتبع الشركة سياسة عامة في هذا المجال لتنظيم أوجه الصرف الخاصة سنويا، بما يضمن تحقيق هذه الأولويات.علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الفاعلة التي تستهدف الفئات المعنية وذلك بالتضافر مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة عُمان للاستثمارات والتمويل هي الشركة الرائدة في السلطنة في مجال الفوترة والتحصيل منذ أربعة عقود، وتوفر نقطة مركزية للعملاء لدفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، ودفع مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة إلى شحن رصيد الهاتف والكهرباء مسبقة الدفع، وأيضا تعبئة الاشتراكات الترفيهية للمنصات الرقمية، والكثير من الخدمات من خلال شبكة فروعها التي تغطي مختلف محافظات وولايات السلطنة، علاوة على أجهزة الدفع الآلي المنتشرة حول السلطنة، وكذلك منصاتها الإلكترونية كتطبيق خدمة والموقع الإلكتروني.

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