آمنة الضحاك:

"إماراتنا خضراء" دعوة للمجتمع بتحويل الزراعة والتشجير إلى نمط حياة، والمساهمة في تعميق علاقتنا بالطبيعة الأم في كل ربوع الوطن.

أسبوع التشجير انطلق قبل أكثر من 40 عاماً لإبراز غرس زايد وتشجيعه على التشجير وتخضير الإمارات.

القيادة الرشيدة تسير على نهج المحافظة على الموروث النباتي المحلي وتعظيم أثر التشجير في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات.

أسبوع التشجير يعزز جهود "ازرع الإمارات" في مشاركة المجتمع في الممارسات الزراعية ودعم قطاع زراعي مرن باستخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة

أسبوع التشجير يطبق أحدث التقنيات الذكية والابتكارات وأفضل الممارسات في مجال التشجير والزراعة التجميلية

الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم مبادرة "إماراتنا خضراء" تحت مظلة البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" بهدف تنظيم فعاليات ومسابقات وطنية للأفراد والعائلات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للزراعة والتشجير بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

واستهلت الوزارة فعاليات "إماراتنا خضراء" بإطلاق "أسبوع التشجير" السنوي في دولة الإمارات بهدف الاهتمام بنباتات البيئة المحلية والتوعية بأهمية التشجير بما يحافظ على زيادة المساحات الخضراء، وإشراك جميع فئات المجتمع في فعاليات تعزز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، ونشر أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في الدولة. وبدأ "أسبوع التشجير" أنشطته بفعاليتين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة.

وتأتي مبادرة "إماراتنا خضراء" و"أسبوع التشجير" في إطار البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.

ومن جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثل مبادرة "إماراتنا خضراء" بمثابة دعوة لكل أفراد المجتمع وكل الجهات المعنية في الإمارات بتبني مفهوم الزراعة والتشجير وتحويله إلى نمط حياة، والمساهمة الفاعلة في نشر التشجير وتعميق علاقتنا بالطبيعة الأم من حولنا في كل ربوع الوطن. إن أسبوع التشجير مبادر سنوية رائدة انطلقت قبل أكثر من 40 عاماً لإبراز غرس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتشجيعه على التوسع في ممارسات التشجير من أجل تخضير الإمارات وزيادة الرقعة الزراعية خاصة من الأشجار المحلية. وعلى النهج، سارت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في المحافظة على الموروث النباتي المحلي وتعظيم أثر التشجير في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات".

وأضافت معاليها: "يعزز أسبوع التشجير جهود الدولة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي نرمي من خلاله إلى زيادة مشاركة المجتمع في الممارسات الزراعية المستدامة من أجل دعم قطاع زراعي قوي ومرن قادر على تلبية الطلب المحلي من الغذاء باستخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وهو ما يتحقق من خلال أسبوع التشجير في تطبيق التقنيات الذكية والابتكارات المتميزة وأفضل الممارسات في مجال التشجير والزراعة التجميلية".

وبداية من الفجيرة، شارك عدد من طلبة المدارس في الإمارة في تشجير منطقة "سارية العلم" بالعديد من أصناف الأشجار المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة، حيث تم تعليم الطلبة وإكسابهم المهارات لكيفية زراعة تلك الأشجار والعناية بها. حضر الفعالية سعادة أصيلة المعلا. مدير هيئة الفجيرة للبيئة، وسعادة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وبالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة والهلال الأحمر الإماراتي، تم افتتاح حديقة في وادي أصفني في الإمارة من خلال فعالية مجتمعية شارك فيها عدد من أهالي المنطقة وطلبة المدارس. وحضر الفعالية، سعادة المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وسعادة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

ومن المقرر إقامة المزيد من فعاليات مبادرة "أسبوع التشجير" في العديد من المناطق في مختلف إمارات الدولة خلال الأيام المقبلة وإشراك مختلف الفئات المجتمعية في ممارسات زراعة شتلات الأشجار المحلية، وتعليمهم كيفية الاعتناء بها والإكثار منها.

"أسبوع التشجير" هو مبادرة انطلقت منذ أكثر من 40 عاماً، وتهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التشجير وتأكيد مشاركة مختلف الفئات العمرية في الحفاظ على الزراعة وتأصيل القيم الزراعية وأهميتها وتوعية الجمهور بالدور الذي تقوم به بلديات الدولة في هذا المجال. وتخصص دولة الإمارات فعاليات "أسبوع التشجير" في مختلف إمارات الدولة لتعزيز الشراكة المجتمعية في فعاليات الأسبوع وإبراز دورها في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة المناخية والبيئية في الدولة.

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