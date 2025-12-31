الإمارات العربية المتحدة: أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين المنظومة التعليمية والقطاع الثقافي في الدولة، وإثراء البيئة المدرسية بمسارات فنية تعكس الهوية الوطنية الإماراتية، وشهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين الطلبة والمعلمين من المشاركة الفاعلة في المشهد الفني والثقافي الوطني، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات الابتكار الثقافي على المستوى العالمي، فيما تشمل مجالات التعاون بين الجانبين في مناهج الفنون الموسيقية والبصرية، وتبادل الخبرات الفنية والأكاديمية، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، ودعم تدريب الكوادر التعليمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرصها على تعزيز نهج التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويثري البيئة المدرسية ببرامج متقدمة في مجالات الفنون والثقافة، مشيدةً بالجهود الكبيرة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودورها الوطني المشهود.

وأكدت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، على أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المناهج والارتقاء بتعليم الفنون عبر تعزيز مكانة الموسيقى والفنون وتحفيز الفكر الإبداعي المتجدّد، وقالت سعادتها: "نضع في صلب عملنا واهتمامنا، ضرورة توفير الموارد الإبداعية كاستثمار استراتيجي في مستقبل طلابنا في المدارس الحكومية خاصةً، فالفنون محفّزٌ قوي على الابتكار، إنّها تربطنا مع العالم بلقاء الفكر وروابط الثقافة، وتلهمنا، وتفتحُ أمامنا آفاقاً حقيقية للإبداع في علاقتها التكاملية مع العلوم، التقنية، الهندسة، الآداب والرياضيات".

وأضافت سعادتها: "بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نسهم في تحقيق التكامل بين المنظومة التعليمية والقطاع الثقافي، وبناء شراكات مستدامة يكون فيها الإبداع بمثابة الركيزة المحورية، في أبوظبي، وعبر الإمارات السبع، نابضاً بالحياة، والطاقات، والأفكار، والرؤى. ساعين بأقصى الإمكانات والجهود، لإبراز إبداعات ومواهب شبابنا وطلابنا".

