الرياض، أعلنت وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص عن إطلاق مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الحدائق العامة، والذي سيُنفذ بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويغطي المشروع 50 حديقة عامة موزعة على ثلاث أمانات: المنطقة الشرقية، وجدة، والمدينة المنورة، وسينفذ وفق نموذج عقد إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة والنقل، وذلك لمدة 15 عامًا.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للحدائق، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمرافق، والمناطق الترفيهية، إلى جانب تقديم خدمات تشغيل وصيانة متكاملة تشمل تنسيق وصيانة الحدائق، والتنظيف ومكافحة الحشرات وضمان الجودة. كما يتضمن إدخال الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى شراء وتوريد وصيانة جميع المعدات اللازمة لتشغيل الحدائق العامة في الأحياء السكنية.

ويهدف المشروع إلى رفع جودة الحدائق البلدية واستدامتها، وتسهيل الوصول إليها، وتحسين تجربة الزوار، وتفعيل الأنشطة التجارية. كما يدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 من خلال الإسهام في تقديم خدمات بلدية متميزة، وتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحقيق بيئة سكنية متوازنة وحيوية.

وتدعو وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط: www.ncp.gov.sa، للاطلاع على مزيد من المعلومات عن طلب التأهيل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم وثيقة المؤهلات هو يوم 2 يوليو 2026م، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة.

