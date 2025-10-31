الاتفاقية تتضمن تطوير برامج ومبادرات نوعية لرفع كفاءة الشركات الناشئة الإماراتية وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً

معالي عبدالله بن طوق: اتفاقية التعاون تعزز رؤية الدولة في التحوُّل نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية

سعادة الدكتور محمد الزرعوني: ملتزمون بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية

دبـي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وواحة دبـي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، أحد مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ووقّع الاتفاقية سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بحضور سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من مسؤولي الوزارة، و"دييز" وواحة دبي للسيليكون ومركز ديتك.

وجهة مثالية للابتكار

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، على الدور البارز الذي تضطلع به واحة دبي للسيليكون في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة والواحة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، يُعزّز من رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات العاصمة العالمية لرواد الأعمال.

وأشار معاليه إلى أن حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تُشرف عليها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومجلس الإمارات لريادة الأعمال، تُمثل مظلة وطنية شاملة توحّد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتوفير التشريعات المرنة والحوافز التنافسية التي تُتيح لهم الانطلاق بثقة نحو العالمية.

دعم منظومة ريادة الأعمال

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن هذا التعاون مع الوزارة يعكس التزام "دييز" من خلال واحة دبي للسيليكون، بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تتسق مع محاور استراتيجية "دييز" 2026.

وأوضح الدكتور الزرعوني أن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، يلعب دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق الدعم المتكامل الموجه للمشاريع الريادية الوطنية.

بيئة عمل متكاملة

وخلال الزيارة، اطّلع معالي عبدالله بن طوق المري، على أبرز المبادرات والبرامج التي يحتضنها مركز ديتك، والتي تستهدف دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المراحل، بدءاً من التأسيس وحتى التوسع والنمو، إضافة إلى توفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدمة والخدمات المشتركة، وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يُسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة.

واطلع معالي عبدالله بن طوق المري من فريق مركز ديتك على عدد من قصص النجاح والمشاريع الناشئة التي يقودها رواد أعمال إماراتيون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب مبادرة "الحاضنة العقارية للإماراتيين" التي تم تطويرها بالتعاون بين دبي للسيليكون ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف إلى دعم المواطنين الطامحين لتأسيس مشاريعهم العقارية الناشئة عبر التدريب والإرشاد وتمكينهم من دخول هذا القطاع الحيوي.

كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري خلال الزيارة بعدد من رواد الأعمال الإماراتيين في مركز ديتك، واستمع إلى تجاربهم المُلهمة وتحدياتهم في تطوير مشاريعهم، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتوفير الحلول الخاصة بالتحديات التي تُواجه رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم، بما يُعزّز مكانة الدولة كوجهة عالمية مُفضّلة للمشاريع الناشئة والمبتكرين.

وتضمنت قائمة الشركات الناشئة الإماراتية كلاًّ من مشروع "بيتكم" العقاري الذي يُعد من أوائل المنصات الوطنية المتخصصة في الاستثمار العقاري الجماعي، ومشروع "تشيك إن بورتال" الذي يُقدّم حلولاً رقمية مبتكرة في مجال تصميم المواقع الإلكترونية، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الأخرى التي تتخذ من ديتك مقراً لها. وتُجسّد هذه المشاريع نماذج ملهمة لريادة الأعمال الإماراتية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.

خطوة استراتيجية

وتُعد اتفاقية التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي في دعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، من خلال توحيد المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل رواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الأسواق والمستثمرين، وتطوير حلول مبتكرة لرفع إنتاجية الشركات الناشئة وزيادة فرص نجاحها في الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار.

ويُذكر أن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية