المذكرة تُسهّل الجهود المشتركة لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المُخصصة للقطاعات، وتعزيز حوكمة البيانات في منظومة الاستثمار في الدولة

التعاون يشمل تطوير مهارات القوى العاملة في الوزارة ضمن إطار مبادرة مايكروسوفت "المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي "

المذكرة تم توقيعها على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031

دبي - وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت" لاستكشاف فرص التعاون في مجال تحليل الاستثمارات والتوقعات المالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وعمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات؛ وذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2025.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيستكشف الجانبان فرص تطوير مهارات القوى العاملة لدى وزارة الاستثمار من خلال مبادرة "المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وهو برنامج شامل من "مايكروسوفت" يهدف إلى رفع كفاءة 100 ألف موظف حكومي عبر مختلف المؤسسات الحكومية. ويشمل الاتفاق كذلك التعاون في تحديد وتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات محددة، ولا سيما تحليل الاستثمارات، والتوقعات المالية، وتحسين أداء الأفراد.

علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان أيضاً لتعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة وإدارة البيانات، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات لتبادل المعرفة حول كيفية الاستخدام الفعّال لخدمتي Azure Data Catalog وAzure Purview من "مايكروسوفت". وسيدعم خبراء محليون من الشركة هذه المساعي لضمان أعلى معايير التنفيذ.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "تلتزم وزارة الاستثمار بدعم رؤية الدولة لتبوء مكانة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الاستثمار وتعزيز القدرات الوطنية، يشكّل تعاوننا مع ’مايكروسوفت‘ خطوة مهمة لتحقيق هذا الطموح وتسريع مسار التقدم نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".

وقال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: "يسرنا التعاون مع وزارة الاستثمار لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة في صياغة منظومة الاستثمار في الدولة. ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى الجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الاستراتيجية للوزارة لتزويد كوادرها بالمهارات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ودفع عجلة الابتكار في الاقتصاد الوطني".

يشكل تعاون وزارة الاستثمار و"مايكروسوفت" خطوة مهمة نحو تحقيق طموح دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في استراتيجيات الاستثمار القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات. ومن خلال تبني قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وصقل مهارات القوى العاملة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة البيانات، تعمل الإمارات على ترسيخ أسس منظومتها الاستثمارية، وحفز الابتكار، وتعزيز قدرتها على اغتنام الفرص الناشئة في مشهد التقنيات الرقمي والذكاء الاصطناعي العالمي.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول استثمر في الإمارات:

"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.

