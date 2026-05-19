النسخة الرابعة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا" ضمّت فعاليتي "إنفستوبيا أوروبا – ميلانو" و"طاولة إنفستوبيا العالمية المستديرة – باريس"، وجمعت قيادات إماراتية وأوروبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية

وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، إلى جانب سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار رئيس "إنفستوبيا"

الفعالية جددت التزام دولة الإمارات تجاه شركائها الأوروبيين، لا سيما إيطاليا وفرنسا اللتين تعتبران من بين أكبر 10 مصادر لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الدولة، ومن بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها في أوروبا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أعمال النسخة الرابعة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا"، والتي ضمّت فعالية "إنفستوبيا أوروبا – ميلانو" و"طاولة إنفستوبيا العالمية المستديرة – باريس". وجاءت هذه الفعاليات بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وشركائها الأوروبيين، وفي مقدمتهم إيطاليا وفرنسا، مع التركيز على مجالات الاقتصاد الجديد.

وترأس وفد دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، فيما قاد وفد وزارة الاستثمار سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار رئيس "إنفستوبيا". وضم الوفد سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، إلى جانب ممثلين عن نخبة من شركات القطاع الخاص التي تعمل في دولة الإمارات، من بينها شركة "مصدر"، ومجموعة "إيدج"، و"2 بوينت زيرو"، و"خزنة لمراكز البيانات"، و"ستاندرد تشارترد".

وشهدت فعالية "إنفستوبيا أوروبا – ميلانو"، المحطة الأولى من الجولة، سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى على مدار يوم كامل، والتي بحثت آفاق الاستثمارات الاستراتيجية بين الإمارات وأوروبا ضمن مجموعة واسعة من المجالات، بما يشمل القدرات الصناعية السيادية، والذكاء الاصطناعي، ومنصة إيطاليا – الإمارات – أفريقيا للاستثمارات، والسياحة، وتدفقات رأس المال العالمية. وركّزت هذه النقاشات على تحديد مسارات عملية لتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية، وترجمة أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين إلى نمو مستدام طويل الأمد.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تُعد فرنسا وإيطاليا من أكثر الاقتصادات حيوية في أوروبا، ومن أبرز المحركات الداعمة لازدهارها، كما تضمان شركات عالمية رائدة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتلتقي نقاط قوتهما مع رؤية دولة الإمارات للتوسع في مجالات الاقتصاد الجديد، بما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والسياحة والتصنيع المتقدم والصناعات الإبداعية والطاقة المستدامة، بما يدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل".

من جانبه، قال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس "إنفستوبيا": "تنعقد النسخة الرابعة من حوارات إنفستوبيا أوروبا في لحظة مفصلية، نجدد خلالها التزامنا تجاه شركائنا الأوروبيين، ونسلط الضوء على ما تتمتع به دولة الإمارات من مرونة وفرص استثمارية متنوعة. وتأتي إيطاليا وفرنسا في المرتبتين الرابعة والتاسعة على التوالي ضمن أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، وتستحوذان مجتمعتين على ما يقارب 10% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الدولة، وهما أيضاً من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للدولة في أوروبا. ويظلّ تجديد التزامنا بهذه الشراكات، ومواصلة السعي نحو تعزيزها وتوسيعها واستكشاف فرص جديدة فيها، ركيزة أساسية من ركائز جهود دولة الإمارات المتواصلة لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي".

ومن الجانب الإيطالي، ضم الوفد الحكومي المشارك في الفعالية معالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ومعالي جيانماركو مازي، وزير السياحة الإيطالي؛ وسعادة فالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا". كما استقطبت الفعالية أبرز قادة القطاع الخاص الإيطالي، بما في ذلك "ديلويت إيطاليا"، واتحاد الصناعيين الإيطاليين "كونفيندوستريا"، ومجموعة "مابي"، و"دولتشي آند غابانا"، و"إنيل"، وغيرها.

وشارك سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس "إنفستوبيا"، في جلسة حوارية بعنوان "المرونة والشراكة والفرص: رسم العقد القادم للعلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا"، أكد خلالها أن مرونة الاقتصاد الإماراتي تبرز في أوقات الاستقرار والتحديات على حد سواء، واستعرض سعادته فرص الاستثمار والنمو الواسعة التي توفرها الدولة للشركات الإيطالية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر منصة فريدة لنمو الشركات وتوسيع أعمالها بمرونة، بفضل الاستقرار، ووضوح السياسات واتساقها، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، والكفاءات المتميزة التي تحتضنها.

وأُقيمت "طاولة إنفستوبيا العالمية المستديرة – باريس"، المحطة الثانية من جولة "إنفستوبيا" الأوروبية، في 18 مايو، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس، وجمعية المشروعات الفرنسية "ميديف"، وبنك "ستاندرد تشارترد". وجمعت الفعالية نحو ثلاثين شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا.

وركزت النقاشات في باريس على عمق العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا، والمجموعة الواسعة من الفرص المتاحة لتعزيز هذه العلاقة وتوسيع نطاقها، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والاقتصاد الإبداعي. وألقى سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي كلمة رئيسية أكد فيها التزام دولة الإمارات بشراكتها مع فرنسا، مستعرضاً ما تقدمه الدولة من مزايا للمستثمرين والشركات الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "إنفستوبيا" عقدت 24 نسخة عالمية منذ تأسيسها عام 2021، استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك من أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ويُشكّل عام 2026، الذي أصبحت فيه "إنفستوبيا" تعمل تحت الإشراف المشترك لوزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الاستثمار ، محطة جديدة في مسيرة نمو المنصة، تتميّز بمشاركة أعمق، وفرص أوسع، وأثر أكبر لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول استثمر في الإمارات

"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.

