الورقة البحثية تستعرض الإنجازات الاستثمارية الكبيرة التي حققتها الإمارات، ومنها 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي 35٪

التقرير يعتبر بمثابة خارطة طريق لجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031 انسجاماً مع تركيز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على النمو الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي

دافوس : أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا. ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان "الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر"، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.

يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة. ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي. ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35٪. ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة. ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.

وفي إطار تعليقه على الورقة البحثية، قال سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "تؤكد نتائج التقرير على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل يستند إلى التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، وعلى الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي كمحركات دافعة للنمو والازدهار. وانسجاماً مع استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار، سنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة والارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031".

وأضاف الهاوي: "يأتي إصدار هذه الورقة البحثية في لحظة مهمة من رحلتنا نحو النمو الاقتصادي المستدام. وفي خضم المشهد العالمي الحافل بالتحديات، من الضروري أن نرتكز على أسسنا القوية لنثبت للعالم أجمع مدى أهمية وجدوى الاستثمار في دولة الإمارات".

واختتم الهاوي قائلاً: "تبدي الإمارات التزاماً راسخاً بتعزيز النمو المتبادل وخلق فرص قائمة على القيمة. ومن هذا المنطلق، ندعو المستثمرين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء اقتصاد عالمي مرن وشامل قائم على الابتكار".

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