القاهرة: اختارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز»، لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في صياغة سياسات التنمية العمرانية المستدامة.

يهدف المجلس إلى متابعة تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام في مصر، وإعداد السياسات والمقترحات التي تسهم في نشر وتطبيق مفاهيم البناء الأخضر والمدن الذكية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو التنمية المتكاملة والمستدامة.

ويُعد اختيار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة تأكيدًا واضحًا على إيمان الدولة بأهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم خططها الاستراتيجية للتنمية العمرانية، وحرصها على إشراكه في صياغة توجهاتها منذ وقت مبكر. فقد كانت مجموعة «ريدكون» من أوائل الشركات التي تبنّت مفهوم البناء الأخضر منذ عام 2008، من خلال دمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها الإنشائية، عبر تصميم وتنفيذ مشروعات تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الموارد، وتقليل البصمة الكربونية، ما جعلها من الشركات الرائدة في دعم التحول نحو التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

تعليقًا على ذلك، أعرب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز» عن تقديره لاختيار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية له عضواً بالمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل المتواصل في مجال البناء الأخضر والاستدامة. وأشار إلى أن المجلس سيلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات والمعايير التي تضمن تطبيق مفاهيم البناء الأخضر في المشروعات القومية والخاصة على حد سواء، مشيرًا إلى أن التعاون بين مختلف الأطراف سيسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

يأتي قرار اختيار "الجمال" تأكيدًا على التوجه الجديد للدولة بفتح المجال أمام الشركات الرائدة للمشاركة المبكرة في رسم سياسات التحول نحو مدن أكثر كفاءة بيئية واستدامة عمرانية، بما يضمن تعزيز التنافسية وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

