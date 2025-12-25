المصريون في الصدارة بـ19 شخصًا، يليهم السعوديون بـ18 ثم اللبنانيون بـ15

فئة التجارة والتمويل تتصدر بـ 42 رائد أعمال ومبتكرًا

رائد أعمال ومبتكرًا متوسط أعمار الشباب المصنّفين في القائمة يبلغ 26.9 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتألق المبدعون الشباب في النسخة السنوية الثامنة من قائمة فوربس الشرق الأوسط (30Under30) لعام 2025، التي تسلّط الضوء على الجيل القادم من القادة الشباب والمبدعين والمبتكرين وصنّاع التغيير، تحت سن الثلاثين في المنطقة.

ويعيد هؤلاء الرواد رسم ملامح النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الرياضيين الذين يحققون إنجازات تاريخية، إلى الباحثين الذين يدفعون حدود العلوم إلى آفاق جديدة.

تضم قائمة هذا العام 90 مشاركة تمثل 113 شخصًا، موزعين على 3 فئات رئيسية: التجارة والتمويل، والتأثير الاجتماعي والرياضة ونمط الحياة، والعلوم والتكنولوجيا، تتضمن كل منها 30 مشاركة. وتُعد فئة التجارة والتمويل الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع بـ42 شخصًا، تليها فئة التأثير الاجتماعي والرياضة ونمط الحياة بـ36 شخصًا، وأخيرًا فئة العلوم والتكنولوجيا بـ35 شخصًا.

ومن أجل التأهل لقائمة 2025، على المرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عامًا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي من مواليد عام 1995 أو بعده. كما أتيحت المشاركة للجنسيات جميعها، شرط أن تركز الشركات أو المبادرات التي يقودها المرشحون على خدمة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حال كان لدى الشركة أكثر من مؤسس دون سن 30 عامًا، واختيروا ضمن القائمة، يُحسبون مرشحًا واحدًا. في حين صُنفت القائمة حسب الترتيب الأبجدي.

تضم قائمتنا لعام 2025 نحو 113 شابًا وشابة من 24 جنسية. ويهيمن المصريون على القائمة بـ19 شخصًا، يليهم السعوديون بـ18، واللبنانيون بـ15، ثم الإماراتيون والأردنيون بـ6 أشخاص لكل منهما. ويقيم هؤلاء الشباب في 18 دولة، إذ تحتضن الإمارات 34 شخصًا منهم، ويقيم 25 في السعودية، و15 في مصر، و11 في لبنان. ويبلغ متوسط أعمار الشباب المصنّفين في القائمة 26.9 عامًا.

ومن أبرز الشباب المبدعين هذا العام: الفلسطينية أسار جرادات، باحثة في الفيزياء النووية، وزميلة دكتوراه في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN). والفريق المؤسس السعودي لشركة إيجاري: يزيد الشامسي، وفهد البداح، وخالد المنيف، ومحمد الخليوي. والمؤسسان المصريان لشركة قول أميم، سارة أبو الخير، وعبدالرحمن سليم. ولاعبو كرة القدم الأردنيون علي علوان، وموسى التعمري، ويزن النعيمات. والمغنية الفلسطينية- التشيلية، اليانا، ومصمم الأزياء اللبناني، جان بيار خوري. فيما يجسّد هؤلاء الأفراد روح الابتكار والقيادة والطموح، لإلهام الجيل القادم من رواد التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين مئات الترشيحات، أجرت فوربس الشرق الأوسط تقييمًا دقيقًا، لتحديد أبرز المواهب الشابة الواعدة في المنطقة. وقد أتيح للمتقدمين ترشيح أنفسهم أو ترشيحهم من قبل غيرهم. وبعد جولات متعددة، تم اختيار نحو 200 مرشح، ثم راجع محكمون خارجيون ذوو خبرة في مختلف القطاعات، الترشيحات والتوصية بالقائمة النهائية. وجمع التقييم بين معايير نوعية وكمية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير المرشحين على القطاعات والأسواق والمجتمعات، إلى جانب إنجازاتهم الملموسة، كحجم التمويلات، والإيرادات، والجوائز التي حصلوا عليها، وقيمة الصفقات، ومدى الوصول إلى الجمهور، والحضور على وسائل التواصل الاجتماعي.

للاطلاع على قائمة فوربس الشرق الأوسط (30Under30) الكاملة لعام 2025 يرجى الضغط هنا.

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة عن مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: basma@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتحكومية