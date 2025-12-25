تستعد شركة A2Z لتنظيم المعارض العقارية لإطلاق نسخة جديدة من معرض بُناة مصر العقاري بالمملكة العربية السعودية، خلال أيام 5 و6 و7 فبراير المقبل، بفندق هوليداي إن بمدينة الخبر، وذلك في توقيت يشهد تصاعدًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين الخليجيين بالعقار المصري، باعتباره أحد أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار العقاري بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح يحيى سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة A2Z، أن المعرض يأتي استجابة مباشرة لتحولات واضحة في خريطة الطلب داخل السوق الخليجي، حيث لم يعد العميل يبحث فقط عن وحدة سكنية، بل عن منتج عقاري متكامل يجمع بين الاستقرار والعائد الاستثماري، وهو ما توفره السوق المصرية حاليًا بمقوماتها المتنوعة.

وأشار سلامة إلى أن اختيار مدينة الخبر جاء بناءً على قراءة دقيقة لحركة السوق، لكون المنطقة الشرقية تضم شرائح ذات ملاءة مالية مرتفعة، إلى جانب وجود كثافة كبيرة من الجالية المصرية، ما يخلق مزيجًا مثاليًا لنجاح المعارض العقارية المتخصصة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.

وأضاف أن معرض بُناة مصر العقاري يركز على تقديم مشروعات مختارة بعناية من كبار المطورين العقاريين في مصر، تشمل وحدات جاهزة للبيع وأخرى قابلة للتسليم خلال فترات زمنية قصيرة، مع طرح نظم سداد مرنة تتوافق مع طبيعة ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد سلامة أن النجاحات التي حققها معرض بُناة مصر العقاري في نسخه السابقة دفعت عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري للتسابق على المشاركة في نسخة الخبر، بمحفظة متنوعة من المشروعات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، بما يعكس الثقة في قوة الحدث وقدرته على تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، كشف سلامة أن الشركة تستعد لإطلاق أكبر حملة إعلانية وتسويقية لمعرض عقاري مصري يتم تنظيمه خارج مصر، حيث تعتمد النسخة المقبلة من معرض بُناة مصر بالخبر على خطة ترويجية متكاملة تشمل الإعلام التقليدي والرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول الحدث إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء المستهدفين، ويعكس نموذجًا احترافيًا جديدًا في تسويق المعارض العقارية المصرية إقليميًا.

واختتم سلامة بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في حضور المعارض العقارية المصرية داخل الأسواق الخليجية، متوقعًا أن يكون عام 2026 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الشراكات والصفقات النوعية التي تعزز من تنافسية المقصد العقاري المصري على المستوى الإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات