الرياض: تُوجت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية"، بجائزة المركز الثاني لأكبر رأس مال لصندوق استثماري وقفي على مستوى المملكة، من الهيئة العامة للأوقاف، خلال ملتقى نمو للاستدامة المالية، عن صندوقها المسمى بـ "صندوق الإنماء وريف الوقفي” الذي يعد أول صندوق استثماري وقفي في المملكة مفتوح ومطروح طرحًا عامًا.

وأُطلق صندوق الإنماء وريف الوقفي في نوفمبر 2018 بشراكة بين مؤسسة وريف الخيرية وشركة الإنماء للاستثمار، ليكون أداة تمويلية مستدامة تتيح للأفراد والمؤسسات فرصة المساهمة في دعم الرعاية الصحية، حيث يقوم على استثمار رأس المال الوقفي وتوجيه عوائده المالية لتمويل المبادرات الصحية المتخصصة، ما يجعله أحد أبرز الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الصحي غير الربحي في المملكة.

ويسهم الصندوق الاستثماري الوقفي في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة وريف الخيرية، من بينها توفير التمويل المستدام لعلاج المرضى المحتاجين، ودعم الأبحاث الطبية والتطوير الصحي، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، إضافةً إلى تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع توجهات تعزيز دور الأوقاف في دعم القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصحي.

وبحسب البيانات المنشورة على تداول، تجاوزت القيمة السوقية لصندوق الإنماء وريف الوقفي 87 مليون ريال سعودي، مما يعكس نجاح استراتيجيته في تعظيم العوائد الوقفية واستثمارها بفعالية في دعم الأبحاث الطبية، وتعزيز برامج العلاج والتأهيل الصحي، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة عبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بما يضمن استدامة تمويل المبادرات الصحية التخصصية.

وتعد صناديق الاستثمار الوقفية، إحدى الأوعية النظامية لإدارة وتنمية الأوقاف بشكل مؤسسي، نظراً لما تتمتع به من إطار قانوني وسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى كونها تخضع لإشراف جهات حكومية، وتتيح تلك الصناديق آلية لتنويع الاستثمارات بطريقة تضمن الاستفادة القصوى من الوقف، بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة.

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