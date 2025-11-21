دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل بالتعاون مع الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى وعي موظفات الهيئة حول أساسيات الادخار المالي الناجح والاستثمار الذكي وإدارة الموارد المالية الشخصية بطريقة مستدامة. وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية وأمثلة عملية حول كيفية إدارة الدخل، وتحديد الأولويات المالية، والتعامل مع التحديات الاقتصادية اليومية بطريقة متوازنة.

وقالت فاطمة الجوكر رئيس اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تمكين الموظفات وتزويدهن بالأدوات والخبرات والمعارف اللازمة ليعززن مشاركتهن الفعالة في سوق العمل وصنع القرار والتميز والريادة. ونتعاون مع شركائنا الوطنيين لفتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار لتبقى المرأة العاملة شريكاً محورياً لأخيها الرجل في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي. ويسعدنا المساهمة في غرس ثقافة التخطيط المالي السليم، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الاستقرار والتوازن والتلاحم والحد من الهدر."

وخلال ورشة العمل قالت، رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يؤدي الادخار دوراً محورياً في بناء الاستقرار المالي للأسرة والمجتمع، ونحن في الصكوك الوطنية نؤمن بأن تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات المالية ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة. ويسعدنا التعاون مع اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم المرأة وتعزيز دورها في الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لإدارة شؤونها المالية بذكاء، بما يضمن لها ولأسرتها القدرة على مواجهة التحديات المالية بثقة واستقرار. ويأتي هذا النوع من الشراكات ليفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ويسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو مجتمع مزدهر وآمن مالياً."

-انتهى-

#بياناتحكومية