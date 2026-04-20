الدوحة: عقدت وايل كورنيل للطب - قطر نسخة فصل الربيع من سلسلة الحلقات الدراسية عن المهن الطبية لإتاحة الفرصة لطلابها في البرنامج التأسيسي وبرنامج ما قبل الطب لقاء أصحاب المهن الطبية والتعرّف على مسيرتهم المهنية.

وتضمنت هذه السلسلة عروضاً تقديمية للدكتور نايف مظلوم، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة والعميد المشارك للبحوث الطلابية في وايل كورنيل للطب - قطر، بالإضافة إلى عروض تقديمية لأربعة من خرّيجي الكلية المتميّزين. وتحدّث كل ضيف في حلقته الدراسية عن مسيرته المهنية وتخصصه الدقيق، واختُتمت كل حلقة منها بجلسة أسئلة وأجوبة. كما طرحت الجلسات حالات طبية "غامضة" موجزة لتحفيز الطلاب على التفكير فيها وتشخيصها والتعامل معها كما لو كانوا أطباء معالجين.

واستُهلّت السلسلة بلقاء مع الدكتورة آمنة أميني (دفعة 2017)، اختصاصية طوارئ الأطفال في سدرة للطب التي استعرضت تفاصيل تدريبها ومسيرتها الطبية، وهي أول خرّيجة من وايل كورنيل للطب - قطر تتخصص في هذا المجال وأول طبيبة من قطر تنهي هذا التخصص في أميركا الشمالية.

وفي الحلقة الدراسية التالية، تحدّث الدكتور مظلوم، الذي انضمّ إلى وايل كورنيل للطب - قطر في يناير 2011 قادماً من وايل كورنيل للطب – نيويورك، عن مسيرته الشخصية والمهنية، مسلطاً الضوء على بحوثه المتعلقة بالمسارات الجزيئية في الاضطرابات الأيضية، ومنها السمنة والسكري والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن. ويستخدم مختبر الدكتور مظلوم توليفة من النماذج الخلوية المخبرية، ونماذج الفئران، والبيانات البشرية للكشف عن آليات جديدة تنظم عملية الأيض.

كذلك، تحدثت الدكتورة نور النصر (دفعة 2024) التي تخرّجت حديثاً من الكلية وطبيبة مقيمة حالياً في تخصص طب الأمراض الجلدية في مؤسسة حمد الطبية، عن مرحلة انتقالها من كلية الطب إلى برنامج إقامة الأطباء. وناقشت مشاركتها في البحوث الإكلينيكية التي تركّز على الأمراض الجلدية الالتهابية والتفاعلات الجلدية السلبية الشديدة.

واستعرض الدكتور محمد الحجي، الذي تخرّج من وايل كورنيل للطب - قطر في عام 2011 ويعمل حالياً استشاري أول طب القلب التداخلي والبنيوي في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية وأستاذ المساعد في وايل كورنيل للطب - قطر، مسيرته التدريبية والمهنية في طب القلب. وتناول خبرته الإكلينيكية واهتماماته البحثية في التوصل إلى حلول متقدمة لصمامات القلب بهدف تحسين أداء القلب والعمر الذي ينعم به الإنسان بالصحة.

كما تحدّث الدكتور عبد الرحمن العبد الملك، خرّيج دفعة 2018 وزميل طب أمراض الدم في جامعة مكغيل في مونتريال، عن تدريباته الإكلينيكية وتركيزه على أورام الدم الخبيثة وزرع نخاع العظم والعلاجات الخلوية. ومن أبرز اهتماماته الربط بين البحوث الانتقالية والرعاية الإكلينيكية لتحسين المحصلة العلاجية في حالات سرطان الدم العالية المخاطر والمنتكسة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ماركو أميدوري، الأستاذ المشارك للفيزياء والعميد المشارك الأول لبرنامج ما قبل الطب وشؤون المنهج المشترك في المدينة التعليمية: "نحن ممتنون لجميع الخبراء المتحدثين لتكريس جزء من وقتهم لتعريف طلابنا بتجاربهم ومسيراتهم المهنية. وقد سعدنا كثيراً بإتاحة هذه الفرصة القيّمة لهم للإصغاء إلى خرّيجينا وهم يتحدثون عن مختلف الفرص التدريبية والتخصصات الطبية المتاحة في قطر وخارجها".

وقال الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم: "تعكس سلسلة الحلقات الدراسية عن المهن الطبية التزامنا بتعريف طلابنا في البرنامج التأسيسي وبرنامج ما قبل الطب على المجموعة الواسعة من المسارات المهنية المتاحة في عالم الطب. فمن خلال التفاعل المباشر مع الممارسين الطبيين، يتعرّف الطلاب على تجارب وخبرات متنوعة، ويطرحون أسئلتهم واستفساراتهم، ويكتسبون رؤية واضحة وقيّمة عن مختلف المسارات التدريبية والمهنية المستقبلية".

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

