الرياض، المملكة العربية السعودية: تمثلت مهمة وفد هيئة موريشيوس للترويج السياحي بقيادة مديرها السيد آرفيند بوندهون وسعادة السيد شوكت علي سودهن سفير موريشيوس لدى دول مجلس التعاون الخليجي في إستهداف المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مثل جدة والخُبَر والرياض للترويج السياحي للجزيرة الساحرة موريشيوس. واستمرت المهمة لأسبوع كامل.

ومع تراجع قيود جائحة كوفيد-19 واستئناف الرحلات الدولية إلى جزيرة المحيط الهندي، عاد بريق الوجهة الشهيرة وعاد إنتعاش توافد الزوار ليقترب إلى أعداده المعهودة قبل انتشار الوباء.

وسجلت موريشيوس قدوم 470،640 سائحًا وافدًا خلال النصف الأول من (يناير - يوليو) 2022، محققة بذلك زيادة بنسبة 10435.9٪ في عدد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2021) و رغم ذلك لا تزال أقل من 40٪ من الوافدين السياحيين في فترة الفصل الأول لعام 2019.

وكباقي دول العالم، أغلقت جزيرة المحيط الهندي مطاراتها للوقاية من إنتشار وباء الكوفيد ومع تحسن الاوضاع العالمية عادت لإحياء السياحة وجذب الزوار عبر حملات ترويجية وتسويقية.

و في وقت سابق من هذا الشهر، قام وفد برئاسة مسؤولين من هيئة موريشيوس للترويج السياحي (MTPA) وحكومة موريشيوس بزيارة المملكة العربية السعودية كجزء من مهمة تقودها هيئة موريشيوس للترويج السياحي بهدف تطوير الأعمال واستمرت هذه الحملة الترويجية لمدة أسبوع.

هدفت المهمة إلى تعزيز مكانة موريشيوس "كوجهة وشريك مفضل" لوكلاء السفر في المملكة العربية السعودية وشركاء الصناعة المحليين.

وتوصل الوفد الذي يرافقه خبراء السفر من موريشيوس إلى خطط إستراتيجية تدعم الشراكة وفرص الاستثمار مع الخطوط الجوية السعودية الوطنية والعاملين في مجال السياحة السعودية في جميع أنحاء المملكة.

وقامت الحملة بتوعية أكثر من 100 وكيل سفر بالوجهة بالإضافة لمنظمي الرحلات من كل المدن التي تمت زيارتها وبدء العمل على إنشاء باقات عطلات مخصصة للمسافرين السعوديين.

وارتفع عدد زوار موريشيوس من المملكة العربية السعودية في يناير 2020 بنسبة 137٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وذلك بفضل ثلاث رحلات أسبوعية تسيرها الخطوط الجوية السعودية استأنفت فيما بعد إلى جانب الدعم الذي قدمته هيئة السياحة عبر العروض الترويجية والتسويقية للترويج للوجهة في المملكة العربية السعودية.

بدأت الحملة الترويجية في 4 سبتمبر في فندق هيلتون بجدة، وانتقلت إلى محطتها الثانية بفندق موفنبيك الخُبَر في 5 سبتمبر، لتختتم أنشطتها بعد ذلك في فندق انتركونتيننتال الرياض في 6 سبتمبر.

وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، التقى وفد موريشيوس بممثلين رئيسيين من صناعة السفر والسياحة لزيادة الوعي بالوجهة وزيادة حضورها بين شركاء صناعة السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

قاد الحملة الترويجية السيد آرفيند بوندهون ، مدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي بدعم من شوكت علي سودهن سفير جمهورية موريشيوس في دول مجلس التعاون الخليجي. والتقى الوفد بمنظمي الرحلات السياحية وممثلي الضيافة للتواصل مع وكلاء السفر الرائدين في المملكة العربية السعودية.

وتعليقًا على الزيارة، قال السيد آرفيند بوندهون، مدير هيئة موريشيوس للترويج السياح: "تعد منطقة الخليج واحدة من أهم الأسواق السياحة لموريشيوس وتتصدرها المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السياح والمرتبة العاشرة دوليا بأكبر عدد من السياح إلى موريشيوس"

كما أضاف: "نحن متحمسون للغاية لزيارة المملكة العربية السعودية وإعادة التواصل مع شركائنا في الصناعة، إذ يشير عدد شركاء موريشيوس ومستوى الضيوف الذين استضفناهم في هذه المهمة إلى مدى الالتزام ومستوى الأهمية الذي يحمله هذا السوق بالنسبة لنا، إذ تعد المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج تحديداً من أهم الأسواق الإستراتيجية لموريشيوس، ونعمل على جذب شرائح جديدة من المسافرين".

وتعتبر موريشيوس واحدة من أفضل الوجهات الفاخرة لقضاء العطلات وواحدة من أعلى معدلات الزوار السياح سنوياً، كما تعد الجزيرة أيضًا وجهة للأعمال والاستثمار، ومركزًا راسخًا للأعمال المصرفية والتمويل الدولي.

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هيئة الترويج السياحي في موريشيوس:

هيئة الترويج السياحي في موريشيوس (MTPA) هي منظمة شبه حكومية تابعة لوزارة السياحة والترفيه في موريشيوس تأسست عام 1996 بموجب قانون (MTPA).

تتمثل مهمة(MTPA) في تعزيز صناعة السياحة في البلاد ، وتوفير المعلومات للسائحين حول المرافق والبنى التحتية والخدمات و القيام بحملات إعلانية والمشاركة في المعارض السياحية.