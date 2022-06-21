دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هيئة موريشيوس للترويج السياحي عن خططها طويلة الأمد والتزامها بإبرام اتفاقيات شراكات تجارية أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتربط علاقات تاريخية وثقافية دول مجلس التعاون الخليجي مع جزيرة موريشيوس. وتُشكّل منطقة الخليج إحدى الأسواق الناشئة والواعدة لموريشيوس. وتؤكّد هيئة موريشيوس للترويج السياحي مجدداً على التزامها بتقديم تجارب سفر فريدةٍ للمُسافرين بغرض قضاء العطلات من المنطقة.

وبصفته أحد المواضيع الرئيسية لهذا العام، يستعرض موضوع "استكشفوا المعالم الغامضة لموريشيوس"، ما تتمتع به موريشيوس من تنوّعٍ في الثقافة والطهي، والتراثٍ، وخيارات للسياحة البيئية، بالإضافة إلى المغامرات في المناطق المفتوحة غير المُستغلة إلى حد كبير.

واتّبعت موريشيوس، منذ منتصف عام 2021، استراتيجيةً قويةً للتلقيح ضد فيروس "كوفيد" وبروتوكول سلامة للوقاية منه، وهي الآن على أتمّ الاستعداد لاستقبال موسمٍ سياحيٍ نشطٍ مُقبل. وشهدت الجزيرة بالفعل زيادة في عدد الزوّار في الربع الأول من العام وتتوقع صيفاً نشطاً.

واستناداً إلى الدور المهم لشركاء السفر والتجارة، أطلقت الهيئة سلسلةً من مبادرات الشركاء الاستراتيجيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسخّرت هيئة موريشيوس للترويج السياحي الأشهر الأولى من عام 2022 بكفاءة للاستفادة من العلاقات القائمة ونشر الوعي وإبرام شراكات تجارية جديدة في المنطقة.

وعقد المسؤولون مؤخراً ورشة عمل تفاعلية للمهنيين التجاريين الإقليميين في أبوظبي. وحضر هذا الحدث المرموق ما يزيد عن 150 من كبار الشخصيات والمسؤولين وصناع القرار من قطاعات السياحة والضيافة، حيث التقوا مع المسؤولين وأجروا نقاشات رفيعة المستوى.

ولاقت هيئة موريشيوس للترويج السياحي استجابة هائلة من القطاع في معرض سوق السفر العربي الذي يُعدّ أكبر معرض للسفر والسياحة في الشرق الأوسط. وخلال المعرض، التقى المسؤولون مع أكثر من 300 شريك من قطاعات السفر والضيافة

والطيران ووقعوا العديد من الاتفاقيات المهمة. ويأتي ذلك في أعقاب العرض الناجح للغاية لجناح موريشيوس في "إكسبو 2020 دبي".

وأعرب المسؤولون عن التزامهم الراسخ بدعم شركائهم المحليين القيّمين وتحسين تجربة العطلات للمسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

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