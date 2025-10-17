دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة "هواوي" العالمية برئاسة فيليب جان، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025". وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، وتطوير الحلول المتقدمة في تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يدعم مسيرة دبي في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الابتكار.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في ديوا الرقمية؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية؛ وراشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إنفرا اكس" التابعة لديوا الرقمية.

خلال اللقاء، سلط معالي الطاير الضوء على جهود الهيئة في دعم الاستراتيجيات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، كما أشار معاليه إلى تحقيق الهيئة نتائج عالمية تتجاوز أداء نخبة المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد معالي الطاير أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لديوا الرقمية، وهواوي يهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية في العالم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

وتتضمن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع "هواوي" عدداً من المشاريع الرقمية الرائدة، من أبرزها إنشاء "مركز البيانات الأخضر" التابع لشركة "مورو" في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأكبر من نوعه في العالم وفق "غينيس للأرقام القياسية" العالمية.

