تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.48 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للهيئة عند الإدراج ستتراوح بين 112.50 مليار درهم إماراتي (30.63 مليار دولار أمريكي) 124.00 مليار درهم إماراتي (33.76 مليار دولار أمريكي)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح.

كلاً من جهاز الإمارات للإستثمار، والقابضة 'ADQ'، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الاماراتي (UAE Strategic Investment Fund)، ومجموعة ملتيبلاي، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة إستثمار القابضة كمستثمرين أساسيين في الإكتتاب باستثمار إجمالي بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي).

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 2 أبريل لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم 6 أبريل

من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 أبريل

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تضطلع هيئة كهرباء ومياه دبي بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي وتعد داعماً رئيسياً لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل. ومنذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي، تلقينا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي. كما يعكس هذا الاهتمام الثقة في هيئة كهرباء ومياه دبي التي تواكب النمو الاقتصادي والنمو في عدد السكان الذي تشهده دبي، عبر تطوير بنية تحتية تنافسية عالمية المستوى، لترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفقًا لأعلى المعايير العالمية من حيث التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، مع تطبيق نظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عمليات الهيئة. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد بعد إدراج أسهم الهيئة رسمياً في سوق دبي المالي خلال الأسابيع القادمة."

تعلن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("الشركة" أو "الهيئة" أو "المجموعة")، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو" الطرح ") في سوق دبي المالي.

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.48 درهم إماراتي للسهم.

ستتم إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 مليار درهم إماراتي (1.99 مليار دولار أمريكي) و8.06 مليار درهم إماراتي (2.19 مليار دولار أمريكي)، وهذا يعني أن القيمة السوقية للهيئة ستتراوح عند الإدراج بين 112.50 مليار درهم إماراتي (30.63 مليار دولار أمريكي) و124.00 مليار درهم إماراتي (33.76 مليار دولار أمريكي) مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

عملية الاكتتاب

ووفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب) كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ و

للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.



تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 2 أبريل 2022 لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل 2022 للمستثمرين المؤهلين.



سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل 2022.



من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 12 أبريل 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.



تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وتتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/ipo. وتم أيضاً تخصيص مركز اتصال للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطرح عبر الرقم: 800-DEWA-IPO (3392476 800).



المستثمر الأساسي



في 23 مارس 2022، أبرمت الشركة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع كل من جهاز الإمارات للاستثمار (من خلال إحدى أدواته الاستثمارية)، والقابضة 'ADQ' (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (UAE Strategic Investment (Fund، ومجموعة ملتيبلاي (من خلال إحدى أدواتها الاستثمارية)، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومؤسسة إستثمار القابضة (معاً ”المستثمرون الأساسيون“) والتي وليس منفرداً بموجبها، يلتزم كل من المستثمرين الأساسيين على حدة وليس أي منهما متضامنا بالتضامن والتكافل، بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح. إجمالي التزام المستثمرون الأساسيون للطرح 4.7 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) وتخضـــــع الأســـــهم المملوكـــــة للمستثمرين الأساسيين لفتـــــرة حظـــــر تـــــداول مدتها 180 يوم.



جهاز الإمارات للإستثمار هو الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة المفوض لإستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل.



تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.



عقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ( (UAE Strategic Investment Fundليكون بمثابة مستثمر استراتيجي طويل الأمد في الاكتتابات العامة الأولية في دبي. وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر وأعرق مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الإستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.



مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات. ويشمل نشاطها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في المؤسسات وإدارة المشاريع التجارية.



ألفا ظبي القابضة هي مجموعة شركات مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2013، وهي واحدة من أسرع الشركات الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. تملك المجموعة أكثر من 100 شركة منتشرة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات، فضلاً عن العقارات والبناء والضيافة. توظف الشركة أكثر من 85000 موظف وتعد مساهمًا استراتيجيًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة اذ تلتزم بدفع النمو المستمر لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم الابتكار والتنوع.



تأسست مؤسسة الاستثمار القابضة في عام 2003 ومقرها في أبو ظبي، وهي تكتل رائد مع العديد من الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات.



وفي إطار الطرح العام الأولي، عينت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بصفتها المستشار المالي، في حين عينت بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.



كما عينت كلاً من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين، بينما عينت كريدي سويس إنترناشيونال، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، بصفتهم مديري الاكتتاب المشتركين.



وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المارية المحلي ش.م.م وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.



أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

المستشار المالي

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المستشار المالي المستقل

موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المنسقون العالميون المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط المحدود

مديرو الاكتتاب المشتركون

كريدي سويس إنترناشونال

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (رقم مركز الاتصال المخصص للاكتتاب: 800-DEWA-IPO (800-3392476))

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة عامة عن هيئة كهرباء ومياه دبي

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة.

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ونمت أعمال هيئة كهرباء ومياه دبي بوتيرة متزامنة مع نمو وتوسع اقتصاد الإمارة وازدياد عدد سكانها وتطور بنيتها التحتية. وأدى تسارع عجلة التنمية في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ومع التزامها الدائم بتحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، تمتلك الشركة كافة الإمكانات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في إطار خطة دبي الحضرية الرامية لزيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وبالتالي تعد الهيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الماضي والحاضر، حيث استفادت ولا تزال تستفيد من ازدهارها المستمر. وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة حيث يمثل هذا الدور ركيزة أساسية من ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (بالمقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.