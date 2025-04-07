دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة دشنت 1,530 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2024، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بعام 2023. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 1,070,670 ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. وكشف معالي الطاير أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 45,317 محطة بنهاية 2024. وأشار معالي الطاير إلى أن ارتفاع عدد محطات التوزيع دلالة جديدة على توسيع البنية التحتية للهيئة لمواكبة ازدهار دبي ونموها الاقتصادي والعمراني وارتفاع إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وأضاف معالي الطاير: "لطالما نجحت الهيئة في الوفاء بتعهداتها لجعل دبي عنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، نواصل توسعة البنية التحتية للكهرباء ورفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. وأسهم اعتمادنا لأحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في تصدّر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها. وبلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وأصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب."

من جانبه، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف أحدث البرامج والتقنيات الرقمية وتتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتطورة لتوفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة، وأتمتة شبكة التوزيع وتطبيق أفضل خطط الصيانة وتقليل متوسط انقطاع الكهرباء لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات وضمان استمرار الإمدادات واستقرارها ووصولها إلى مختلف المستهلكين في كافة الأوقات وتعزيز سعادة جميع المعنيين.

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