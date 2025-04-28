دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعيها لترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الاستدامة والابتكار، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لدعم التنمية العمرانية المستدامة في دبي وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة والمياه والمحافظة على الموارد، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة لتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع في إمارة دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة. وندعم تميز دبي ونهضتها التنموية والعمرانية ونسعى لتعزيز ريادتها بوصفها أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية. وقد تجاوزت إمارة دبي المستهدف من استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث وصل انخفاض الانبعاثات الكربونية في دبي إلى 28.6% في عام 2024. وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، ونحرص على زيادة عدد المباني المستدامة، التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى استخدام الكهرباء والمياه بطريقة أكثر كفاءة."

وتعمل الهيئة على تعزيز كفاءة الطاقة في منشآتها عبر مشاريع إعادة تأهيل شاملة تشمل المباني الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية وضخ وتخزين المياه، ومحطات تحويل الطاقة، باستخدام حلول مبتكرة تخفّض الاستهلاك وتُحسّن الأداء البيئي بشكل مستمر. وتعكس هذه الجهود رؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار المستدام.

مبنى الشراع: أيقونة استدامة جديدة في دبي

سيُشكل "مبنى الشراع"، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة. صُمم المبنى ليكون نموذجاً عالمياً في الاستدامة، حيث يسعى للحصول على التصنيف البلاتيني وفق نظام "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي " (LEED)، بالإضافة إلى شهادة "WELL" الذهبية للمباني الخضراء. يعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية.

التزام الهيئة بالمباني الخضراء

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق أرقى المعايير المحلية والعالمية للمباني الصديقة للبيئة في جميع منشآتها، مع تركيز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد كالطاقة والمياه، خلال دورة حياتها الكاملة.

إنجازات رائدة في الاستدامة

لدى الهيئة حالياً 10 مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي السكني في ورسان، وهو أول مشروع متنوع لسكن العائلات في العالم يحصل على هذا التصنيف من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية؛ المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء؛ مركز الاستدامة والابتكار؛ مركز البحوث والتطوير؛ محطة الشبكة الذكية؛ مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)؛ مجمّع قطاع توزيع الطاقة في الروية؛ جامع الريان في حتا؛ مخزن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه؛ مركز إدارة المباني في الروية.

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