دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بيوم العلم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 3 نوفمبر في الوزارات والمؤسسات بشكل موحّد، رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في المبنى الرئيس للهيئة في تمام الساعة 10 صباحاً، وسط أجواء وطنية تجسد صورة ناصعة ومشرّفة عن أسمى مشاعر الاعتزاز والولاء للقيادة الرشيدة، والانضواء تحت راية الاتحاد. وشارك في الاحتفالية النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وموظفو الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: " يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل والمقيمين المحبين لهذه الأرض الطيبة، بمناسبة "يوم العَلم" رمز سيادة الدولة ووحدتها، وعنوان تلاحمنا لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتفافنا حول راية الاتحاد، في ظل القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، سائلين المولى عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة."

وأضاف معالي الطاير: "يؤكد "يوم العلم" تعاضدنا وإرادتنا الصلبة لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً، والتزامنا ببذل الغالي والنفيس لصون شموخ وطننا الغالي، ولتبقى الدولة منارة للتنمية والتسامح والسلام والخير للبشرية جمعاء."

وتضمنت احتفالات الهيئة بيوم العَلم تخصيص صفحة على البوابة الداخلية للموظفين تتضمن موضوعات وطنية ومعلومات حول علم دولة الإمارات، إضافة إلى وضع شعار يوم العلم على جميع شاشات العرض الإلكترونية في الهيئة. كما اشتملت على ركن مخصص لعربات الأطعمة المتنوعة، وباقة من الأنشطة التفاعلية.

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