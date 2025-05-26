دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد "ويتيكس" أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والتنقل الأخضر والمدن الذكية والمستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. وخلال الدورة السادسة والعشرين من "ويتيكس" العام الماضي، شهد المعرض مشاركة أكثر من 2,800 شركة من 65 دولة، واستقطب 50,598 زائراً من مختلف أرجاء العالم. وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وشهد "ويتيكس" 2024 مشاركة عدد من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، وكذلك الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه وأحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة، إضافة إلى التحول الرقمي، والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، والمباني الخضراء والمدن المستدامة والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون.

إلى جانب ذلك، احتضنت منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس 2024، مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في النقل والتنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر. وأفرد المعرض كذلك منطقة مخصصة لأحدث تقنيات وممارسات الصحة والسلامة. واستقطب "ويتيكس" أيضاً المعارض والمنتديات الإقليمية والعالمية، الباحثة عن شركاء جدد، والراغبة في إثراء قاعدة عملائها وتوسيع آفاق النمو.

وعلى هامش ويتيكس 2024، نظمت الهيئة منتدى آفاق طاقة المستقبل والذي استقطب نخبة من ممثلي الحكومات وصنّاع القرار والمهنيين والباحثين والمستثمرين والخبراء والمتخصصين لمناقشة الاستدامة في قطاع النفط والغاز. واستضاف ويتيكس 2024 سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول الحوافز والتسهيلات التي تقدمها دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي.

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