جمهورية الصين الشعبية: ترأس معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من الهيئة في زيارة لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والشركات الصينية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بما يدعم أهداف إمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة، حيث أن الهيئة في مرحلة المناقصات لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة ست ساعات، ما سيجعل هذه المرحلة التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.

وضم الوفد كلٌ من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس محمد جامع، نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والتنوع، والمهندس غانم القاسم، مدير أول- الطاقة الشمسية، وعدة مهندسين.

وأكد معالي الطاير أن الزيارة تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع التحول في مجال الطاقة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تتعاون مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تشارك العديد من الشركات الصينية الكبرى في مشاريع الهيئة، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بنظام المنتج المستقل للطاقة.

وزار معالي الطاير والوفد المرافق شركة هواوي، وكذلك مقر شركة "بي واي دي" ومصنع تيسلا، وشركة "صن غرو"، ومعهدCRRC Zhuzhou ، للإطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات في مجال الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظم تخزين الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

