

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يونيو 2026: أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها التوعوية الصيفية السنوية تحت شعار "استمتع بأجواء أكثر استدامة هذا الصيف"، بهدف حث المتعاملين على الاستفادة من السبل التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاك الكهرباء والمياه بذكاء وكفاءة خلال أشهر الصيف، وتسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي توفر بيانات فورية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استدامة.

وتماشياً مع سياسة الهيئة المتعلقة بدعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وانسجاماً مع نموذج الاقتصاد الدائري المعتمد لدى الهيئة، تتضمن الحملة مجموعة متكاملة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الاستخدام المسؤول للموارد وترسيخ ثقافة الاستدامة. إضافة إلى ذلك، تنظم الهيئة سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية والتفاعلية بالتعاون مع المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، للارتقاء بدور الأفراد والمؤسسات في دعم أهداف الاستدامة والعمل المناخي في الإمارة.

كما تشتمل الحملة على مسابقات تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز قيّمة من خلال التفاعل مع المحتوى التوعوي للحملة.

وتسلط الحملة الضوء على مجموعة من الخدمات والحلول الذكية التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم بشكل استباقي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من مبادرة "الحياة الذكية التي تتضمن لوحة بيانات تفاعلية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، تتيح الاطلاع على تفاصيل الفواتير وشرائح التعرفة ومتابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بما يساعد على فهم أنماط الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما توفر "أداة تقييم الاستهلاك" استبياناً تفاعلياً يمكّن المتعاملين من تقييم كفاءة استهلاكهم، وتحديد فرص التحسين المتاحة. وبعد استكمال الاستبيان، يحصل المتعامل على تقرير تفصيلي يتضمن تحليلاً لأنماط استهلاكه ومجموعة من التوصيات المخصصة التي تساعده على رفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه.

وتتيح خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" الكشف المبكر عن التسريبات المحتملة بعد العداد، حيث ترسل تنبيهات فورية عند رصد ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، الأمر الذي يساعد المتعاملين على معالجة المشكلة بسرعة وتجنب الهدر.

ولضمان راحة المتعاملين أثناء السفر والعطلات الصيفية، تقدم الهيئة خاصية "خارج المنزل" التي ترسل تقارير وتنبيهات دورية حول الاستهلاك عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي، بما يتيح للمتعاملين اكتشاف أي استهلاك غير معتاد أثناء غيابهم عن المنزل.

وفي إطار دعم التحول نحو التنقل المستدام، تسلط الحملة الضوء على مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية. وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة تشمل محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

إلى جانب ذلك، تقدم الهيئة مجموعة من نصائح وإرشادات الاستهلاك عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني: www.dewa.gov.ae

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