دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2025 المقام تحت شعار "تمكين الشباب من خلال الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية"، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة تفاعلية بالتعاون مع مايكروسوفت لتوسيع معارف موظفي الهيئة الشباب حول سبل كتابة التعليمات الفعالة للمساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. واستكشف 30 من شباب الهيئة خلال الورشة الإمكانيات المتقدمة التي توفرها تقنية "كوبايلوت" المتطورة من مايكروسوفت والتي اعتمدتها الهيئة في يناير 2024، لتصبح بذلك من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تعتمدها.

واطلع المشاركون خلال الورشة على طرق تحسين وتوسيع آفاق استخدام تقنية "كوبايلوت"، والتلخيص الذكي للمحتوى، وإنشاء المحتوى تلقائياً وتعديله، إلى جانب أبرز محطات التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "مايكروسوفت" العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة والأجندة الوطنية للشباب 2031، نلتزم بالمساهمة في بناء جيل قادر على التأثير وصناعة المستقبل، ونحرص على أن نبقى سبّاقين في تزويد شباب الهيئة بأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وصقل مهاراتهم في هذا المجال. وندعم الشباب لأداء دورهم الرئيسي في تسريع التحول الرقمي من خلال تمكينهم وتشجيعهم على الانتقال من مجرد مستخدمين لهذه التقنية المتقدمة إلى شركاء فاعلين في استثمارها كي يطوروا حلولاً مبتكرة ترتقي بالعمل الحكومي. ونحرص على تعزيز مرونة الشباب وقدرتهم على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي للتعامل معها بأعلى درجات الوعي، ليكونوا قادرين على التأكد من صحة البيانات التي يدخلونها وتقييم مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، لاتخاذ قرارات بنّاءة تدعم كفاءة أدائهم وإنتاجيتهم وتحفز الإبداع في بيئة العمل."

بدورها، قالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: "بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، ننظم ورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، بهدف تطوير مهارات الشباب التقنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة أحدث التقنيات والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة."

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