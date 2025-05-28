دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها "شريك الاستدامة الاستراتيجي" لقمة الإعلام العربي 2025 التي ينظمها نادي دبي للصحافة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، من 26 إلى 28 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الإعلاميين والكتّاب والمفكرين والمؤثرين وصنّاع المحتوى ورؤساء التحرير، وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. وتسلط الهيئة الضوء خلال مشاركتها في القمة على مشاريعها ومبادراتها الرائدة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والابتكار.

ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة، شارك عدد من موظفي الهيئة في جلسة حوارية بعنوان "استخدام تقنيات المستقبل لتعزيز الاستدامة"، حيث سلطوا الضوء على تقنيات المستقبل ودورها في دعم الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة والحياد الكربوني. وشارك في الجلسة كلٌ من: الدكتور علي السويدي، رئيس الابتكار، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية، والمهندس خالد بن كلبان، مدير إدارة المواد الرقمية.

سلط الدكتور علي السويدي الضوء على الدور المحوري للابتكار في خطط الهيئة وعملياتها اليومية والذي ساعدها في تعزيز مجالات التحول الرقمي والاستدامة. وذكر أن الهيئة كانت الأولى عالمياً بين المؤسسات الخدماتية في استخدام تقنية "تشات جي بي تي" لتحسين أعمالها الداخلية، وتقليل استخدام الأوراق، وتحسين مستوى الخدمات. وتحدث عن بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، واستخدام العدادات الذكية، التي تساعد المتعاملين على متابعة استهلاكهم واكتشاف أي مشاكل مثل التسريبات أو الاستخدام الزائد بسرعة، مما يساهم في الحفاظ على الموارد.

من جهته، تناول المهندس غانم القاسم تأثير التقنيات المستقبلية على كفاءة مشاريع الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، موضحاً أن الهيئة توظف حلولاً متقدمة مثل تقنيات تتبع الشمس، والروبوتات لتنظيف الألواح الشمسية، والأنظمة التنبؤية لرفع الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. وأشار القاسم إلى أن القدرة الإنتاجية للمجمع سترتفع إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، مما سيزيد حصة الطاقة النظيفة إلى 34%، ويخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً.

بدوره، أشار المهندس خالد بن كلبان إلى أن الهيئة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين، موضحاً أن الهيئة تستخدم أنظمة ذكية للكشف عن التسريبات، ولوحات معلومات تفاعلية لاستهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب التفاعل الاستباقي مع المتعاملين. كما أشار كذلك إلى المبادرات الداخلية التي تنفذها الهيئة لبناء مجتمع معرفي متخصص في الذكاء الاصطناعي وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل التحول الرقمي.

تتضمن منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في قمة الإعلام العربي نموذجاً لمبنى "الشراع"، المقر الجديد للهيئة في منطقة الجداف، والذي سيكون أكبر وأعلى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وتم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضمن كفاءة استثنائية.