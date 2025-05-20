دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النظيفة، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، على رأس وفد ألماني رفيع المستوى يمثل نخبة من الشركات العالمية واكاديمية متخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن "مبادرة تصدير الطاقة" التي أطلقتها الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ. وحضر اللقاء، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

ورحب معالي سعيد الطاير بالوفد مثمناً التعاون مع الجانب الألماني الذي يعزز مكانة الدولة كمنصة عالمية لتقنيات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن "هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بدورها الريادي في تبني تقنيات المستقبل. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية والتقنية العالمية، بما في ذلك زيارات ميدانية إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنشآت التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي حيث هدف اللقاء لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، في ضوء التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعماً لاستراتيجيتها نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام.

وضم الوفد الألماني ممثلين عن شركات كبرى، منها مجموعة إف إي في الرائدة في تطوير أنظمة الطاقة وتقديم الاستشارات التقنية المتقدمة، وشركة حلول الطاقة من إم إيه إن ، المتخصصة في حلول الهيدروجين وتخزين الطاقة، وشركة هيكساجون بورس التي تركز على تقنيات آمنة وفعالة لتخزين الهيدروجين، وشركة موف تك التي تطور حلولاً مبتكرة للتنقل المستدام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 وصولا الى الحياد الكربوني لإمارة دبي في العام 2050.

وتطرق معالي الطاير لمشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن المجمع للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يرفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى 34% . ويشهد المجمع توسعاً مرحلياً منتظماً، بدءاً من تنفيذ المراحل من الأولى إلى اليوم، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع اليوم إلى 3,760 ميجاوات، ما يرفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى 21% .

وتحدث معاليه عن المرحلة السادسة، التي سيتم تشغيلها بالكامل في عام 2026، والمرحلة السابعة التي يجري طرح عطاءاتها حالياً، والتي يُرتقب بدء تشغيلها في عام 2027.وتستخدم المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات تقنيات شمسية متطورة ثنائية الوجه وآليات تتبع أحادي المحور لتحسين الإنتاجية. وستتجاوز قدرة المرحلة السابعة 1,600 ميجاوات من الخلايا الشمسية الكهروضوئية مع نظام تخزين بطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات (6,000 ميجاوات-ساعة)، ما يجعلها واحدة من أكبر مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في العالم.

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