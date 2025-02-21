دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في النسخة العاشرة من فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، تحت شعار " قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟". وتستعرض الهيئة أحدث ابتكاراتها وإنجازاتها لتعزيز التحول الرقمي، ودورها الإيجابي في ترسيخ الابتكار الحكومي والاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.

وستسلط الهيئة خلال فعاليات أسبوع دبي للابتكار الضوء على أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً في خيمة الابتكار وجميع مبانيها. وستقيم الهيئة ما يزيد عن 35 ورشة عمل حضورية وافتراضية مخصصة للموظفين وطلاب المدارس، لتعزيز مشاركتهم في تصميم واستشراف وصناعة المستقبل المستدام. إلى جانب ذلك، ستعقد الهيئة "المؤتمر السنوي للابتكار والمستقبل" في أكاديمية الهيئة في 25 فبراير 2025، بمشاركة 11 من نخبة المتحدثين والمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين. ومنذ انطلاقها قبل عشر سنوات، نجحت فعاليات "الإمارات تبتكر" في نشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة، وتحفيز تطوير نماذج العمل المستقبلية الداعمة للاقتصاد الرقمي والممارسات والمنهجيات المبتكرة التي من شأنها جعل حكومة دولة الإمارات الأكثر ابتكاراً في العالم. ونتبنى الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية ومحركاً أساسياً للتطوير المستمر. ونستثمر أحدث التقنيات الإحلالية ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي والبلوك تشين والميتافيرس للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسية أعمالنا وسعادة كافة المعنيين، لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً."

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