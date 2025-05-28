دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلط منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025 الضوء على أبرز مشاريع الهيئة وإنجازاتها في مجال تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر جهودها المتواصلة لاستثمار الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف المحافظة على مكانتها الرائدة عالمياً في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير خدمات مبتكرة وفق أعلى معايير الاستدامة والموثوقية والجودة والكفاءة.

وبوصفها أحد الرعاة الداعمين، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق 2025 الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية:

يعد هذا المشروع أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، الأمر الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً. وقد حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في "أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة" و"أكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية".

مشروع الهيدروجين الأخضر

أطلقت الهيئة أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع الهيدروجين الأخضر الذي يُستخدم في إنتاج الطاقة النظيفة ووقود المركبات.

الشاحن الأخضر

منذ إطلاقها عام 2014، أسهمت مبادرة الشاحن الأخضر في إنشاء بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1,100 محطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة.

مركز البحوث والتطوير

تشمل مجالات عمل المركز "الطاقة الشمسية"، و"تكامل الشبكة الذكية"، و"كفاءة الطاقة"، و"المياه". وضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي"، يعمل المركز على تطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه. ويثري المركز المجتمع العلمي محلياً وعالمياً من خلال تسجيل براءات الاختراع ونشر الأوراق العلمية والبحثية في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة محكّمة.

مركز الاستدامة والابتكار

حاضنة عالمية لأحدث ابتكارات مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة بهدف تشجيع الأعمال والاستثمار في المجالات التي تستشرف وتصنع المستقبل المستدام. ويصقل المركز مهارات المختصين والمهتمين والشباب من خلال البرامج المهنية التي يطلقها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة. ويضم المركز أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً ويقدم لزواره تجارب نوعية باستخدام تقنيات الميتافيرس والهولوغرام وطائرات الدرونز والحافلات الكهربائية ذاتية القيادة.

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