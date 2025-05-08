دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها لبناء مجتمع دامج، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها لإحدى مبادرات جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، لتوفير أجهزة بصمة العين ومساعدة طلاب الجمعية أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والصمم للتواصل بسهولة ويسر.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتسهيل إمكانية وصول أصحاب الهمم للمعلومات وتسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتيسير تواصلهم مع البيئة المادية المحيطة، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وضمان حصولهم على الفرص والخبرات على قدم المساواة مع الآخرين. ويسعدنا دعم الجهات التعليمية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ودامجة ومؤهلة تضمن النجاح لجميع أبنائنا الطلبة. وفي "عام المجتمع" وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، نكثف جهودنا لتأهيل أصحاب الهمم للعيش باستقلالية، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار."

وأضاف معالي الطاير: "بلغ عدد البرامج والمبادرات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذها ورعايتها بين عامي 2015 و2024 قد وصل إلى 107 برنامج ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومنها 12 مبادرة خلال عام 2024."

ومن جانبه، قال خالد الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم: "نسعى دائماً إلى تزويد طلابنا بأحدث التقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، مما يسهم في تطورهم ومواكبتهم للتطور السريع، بهدف دمجهم وتمكينهم في المستقبل. ومن خلال التعاون المشترك مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تم توفير أحدث جهاز يعمل ببصمة العين لطلابنا، بهدف خلق وسيلة تواصل فعّالة تُمكّنهم من التعبير عن آرائهم والاستفادة من قدراتهم. وقد سبق لطلابنا استخدام هذا الجهاز في تصميمات متعددة تم تطبيقها على عدد من المنتجات مثل تصميم الأزياء، والطباعة على الأكواب، والمنتجات الخشبية وغيرها. ونحن في مجلس الإدارة نواصل التغلب على التحديات بفضل وجود جهات رائدة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تؤمن بقدرات أصحاب الهمم وحقهم في استكمال برامج التدريب والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة."

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