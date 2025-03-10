دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي ثقافة التطوع المتجذرة في المجتمع الإماراتي والنهج البنّاء الذي أرسى لبنته المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على تعزيز مساهمتها في بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وتطلق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على إعطاء الأولوية للعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة جنباً إلى جنب مع العمل المهني، ومأسسة العمل التطوعي بين الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية.

وسجل موظفو الهيئة أبهى صور العطاء والتطوع والتلاحم المجتمعي والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والإنسانية. وجسد الموظفون القيم النبيلة للمجتمع الإماراتي الأصيل القائمة على التعاضد والتكاتف والتسامح. وتتيح الهيئة الفرص أمام الموظفين لإحداث تأثير مستدام من خلال تقديم الدعم ورد الجميل للمجتمع بشكل عام.

وخلال العام 2024، سجل موظفو الهيئة 16,870 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 5,047,776 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وأطلقت الهيئة 27 مبادرة مجتمعية، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.51%. وبين عامي 2013 و2024، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 249,843 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم.

وقال صالح محمد صالح محمد يحيى، فني أول، قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "خلال سنوات عملي مع الهيئة، شاركت في العديد من الحملات التطوعية، كحملة الحقيبة المدرسية، مير الخير، بالإضافة إلى إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الأطراف (COP28) والقمة العالمية للحكومات، ولمست من خلالها التزام الهيئة الراسخ بمبادئ العطاء والعمل المجتمعي. وأُبادر دائماً بالمشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظِّمها الهيئة بوصفها فرصة هامة لردِّ الجميل للمجتمع ومدِّ يد المساعدة لمن يحتاجها، إلى جانب تعزيز روح الفريق والتعاون والإخاء بين الموظفين. وأسعد بكوني جزءاً من مؤسسة استشرافية ومستدامة تولي أهمية خاصة لموظَّفيها ولمسؤوليتها المجتمعية."

وقالت حصة جمال احراري، مساعد مدير، قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، هيئة كهرباء ومياه دبي: "أفخر بكوني جزءاً من مؤسسة رائدة كهيئة كهرباء ومياه دبي، تحتضن ثقافة التطوع لدى موظَّفيها وتتبناها كجزءٍ أساسيٍّ من أعمالها. لقد أتاحت لي الأعمال التطوعية التي شاركت بها عن طريق الهيئة فرصاً متفردة لمساعدة المجتمع والنمو على المستوى الشخصي، حيث شاركت بعدد من المشاريع التطوعية التي تركت أثراً إيجابياً ملموساً على حياة الآخرين كحملة التطوع في يوم زايد للعمل الإنساني وتوزيع وجبات الإفطار، وتسنَّت لي فرصة رؤيتي نتائج أعمالي وثمار تعاوني مع زملائي، مما زاد حماسنا واندفاعنا للتطوُّع من جديد، وتبني مبادئ العمل الإنساني في جميع نواحي حياتنا."

بدورها، قالت ريم محمد المنصوري، مدير بالإنابة، قطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي: "أتاح لي التطوع في المبادرات والأعمال الإنسانية التي تنظِّمها الهيئة تجارب استثنائية، تمكَّنت من خلالها من إحداث الفرق في حياة إخوتي من أفراد المجتمع وتوفير مختلف أوجه الدعم والمساعدة لمن يحتاجها. وأفخر بانتمائي إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، لكونها مؤسسة رائدة تتبنى مبادئ الخير والعطاء وتغرس لدى موظَّفيها حب العمل التطوعي وتنمِّي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعهم. وأتطلَّع قدماً للمشاركة في المزيد من أعمال الهيئة التطوعية في المستقبل إلى جانب زملائي، وأداء دوري على أكمل وجه تجاه مدينتي وسكانها."

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