دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي في فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظِّمه مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من 21 إلى 25 إبريل 2025.

وخلال مشاركتها في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، تستعرض الهيئة أبرز مبادراتها ومشاريعها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسلّط الضوء على التقدم الكبير في دمج هذه التقنيات ضمن شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نحرص على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى دولة رائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والقطاعات الحيوية. ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية والخدمية، نسعى إلى تعزيز النمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة. كما نهدف، من خلال خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقناها هذا العام، إلى أن نصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم."

أحدث مشاريع الهيئة القائمة على الذكاء الاصطناعي

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل استباقي على تعزيز جاهزية خدماتها الرقمية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة، وتقنية وكلاء استخدام الحاسوب وتقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتشمل أبرز المشاريع التي تستعرضها الهيئة خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي":

· الذكاء الاصطناعي في قطاع توزيع الطاقة : يدعم توزيع الطاقة من خلال تلخيص التقارير الدورية وتوجيه عمليات الشبكة الذكية والاستجابة للانقطاعات.

· منصة تحليلات المواد - التصميم والبناء: خبير افتراضي في المواد الكهروضوئية، يزوّد الباحثين والمهندسين برؤى وتحليلات سريعة.

· أخصائي الفواتير الذكي: يُعِدّ تقارير تُستخدم لمتابعة الفواتير أو الإشعارات غير المسددة. ويسهم هذا النظام في تحسين كفاءة التحصيل وإدارة الفواتير.

· مولّد وثائق المتطلبات: يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء وثيقة متطلبات الأعمال والتي تتضمن الأهداف والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لأي مشروع تقني أو تشغيلي.

· لوحة صوت المتعامل: منصة تُمكّن الهيئة من جمع وتحليل وتفسير ملاحظات المتعاملين وأفكارهم الواردة عبر جميع القنوات بطريقة منظمة ومرئية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين.

· بوابة "خدماتك" الإلكترونية للموظفين: منصة ذكية تفهم استفسارات الموظفين، وتحللها وتستجيب لها، وتتكامل مع خدمات الموارد البشرية في نظام "إس إيه بي".

· منصة الموارد البشرية الذكية: تقدم معلومات وإرشادات دقيقة بشأن مختلف استفسارات الموارد البشرية.

· منصة التشريعات: توفّر التوجيه المتعلق بالتشريعات المرتبطة بأنشطة الهيئة وتدعم قسم حماية الشبكة العامة.

· وكيل لينكدإن للتعلم الذكي: يعزز تجربة التعلم عبر إتاحة مكتبة ضخمة من الدورات المرئية التي يقدمها خبراء متخصصون.

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