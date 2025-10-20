دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة "آي بي إم" برئاسة آنا باولا دي خيسوس أسيس، نائب الرئيس الأول ورئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، في إطار دعم مسيرة دبي نحو بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على المعرفة والابتكار.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وموزة الشامسي، رئيس أمن المعلومات في الهيئة.

خلال اللقاء، أكد معالي الطاير أن التعاون مع "آي بي إم" يأتي ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وتبني أحدث حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي بين أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

وسلط معالي الطاير الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادراتها ومشاريعها الرامية إلى تحويل الهيئة إلى أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين "مورو" و"آي بي إم"، حيث تعتمد "مورو" منظومة "آي بي إم كيو رادار" (IBM QRadar) المتقدمة لتعزيز أمن خدماتها الرقمية وبنيتها التحتية، ضمن منظومة مركز عمليات الأمن السيبراني التابع لها. وتُعد "مورو" "شريك خدمات مُدارة" (MSP) معتمداً لدى "آي بي إم"، إذ تقدم حلول "مركز عمليات الأمن كخدمة" (SOCaaS) لمتعامليها، ما يتيح استجابة فورية للهجمات الإلكترونية، وتحسين قدرات المراقبة الوقائية على مدار الساعة. كما يجري حالياً بحث توسيع نطاق التعاون ليشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "واتسون" (IBM Watson) لتطوير حلول جديدة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتمكين التحول الذكي في القطاعات الحيوية.

