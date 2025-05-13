دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا، برئاسة البروفيسور وون-سو كيم، رئيس أكاديمية الحضارة المستقبلية العالمية في جامعة كيونغ هي، والبروفيسور ييو هوا-سو من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية الكورية والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير انسجام جهود الهيئة مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دفع عجلة الابتكار المستدام والتميز العالمي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات استراتيجيات الطاقة المستقبلية والتقنيات الناشئة واقتصاد الهيدروجين، بما يتماشى مع رؤية دبي في قيادة الجهود العالمية للاستدامة.

واستعرض معالي الطاير مبادرات دبي الرائدة في الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، اللتين تهدفان إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأكد معالي الطاير الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دعم التحول في قطاع الطاقة في دبي، مشيراً إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يجسد التزام دولة الإمارات الثابت ببناء مستقبل مستدام.

وأوضح معاليه أن المجمع يشهد توسعاً مرحلياً منتظماً، بدءاً من تنفيذ المراحل من الأولى إلى اليوم، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع اليوم إلى 3,760 ميجاوات، ما يرفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى 21%.

وتحدث معاليه عن المرحلة السادسة، التي سيتم تشغيلها في عام 2026، والمرحلة السابعة التي يجري طرح عطاءاتها حالياً، والتي يُرتقب بدء تشغيلها في عام 2027.

وسلط معالي الطاير الضوء أيضاً على محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر التابعة للهيئة، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، باستخدام تقنية التحليل الكهربائي لإنتاج ما يصل إلى 400 كيلوجرام يومياً من الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية. ومن بين المشاريع الرائدة الأخرى التي تنفذها الهيئة، محطة الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا، والتي تُعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتميز بقدرتها على تزويد الشبكة بالطاقة الكاملة خلال 90 ثانية فقط. كما تم التطرق لمقر الهيئة الرئيسي الجديد "الشراع" والذي يعد أكبر وأذكى مبنى ايجابي الطاقة في العالم، ويستخدم تقنيات متقدمة من الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

استعرض معالي الطاير ريادة الهيئة العالمية في 12 مؤشر رئيسي للأداء، من بينها انخفاض الفاقد في شبكتي الكهرباء والمياه إلى مستويات قياسية عالمية، وأشار إلى بلوغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء 17,879 ميجاوات، مع وصول نسبة الطاقة النظيفة إلى 21% من مزيج الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 34% بحلول عام 2030، متجاوزة المستهدف.

وتهدف الشراكة مع جامعة كيونغ هي والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز تبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية والأطر التنظيمية، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.

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