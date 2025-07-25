استقبل سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وفدًا من مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، برئاسة الدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، والدكتور فواز حبّال، الأمين العام، والدكتور يوسف العلي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات البحث العلمي والدراسات التطبيقية، بما يواكب مستهدفات "رؤية الإمارات 2031"، ويجسّد مضامين "عام المجتمع" الهادفة إلى ترسيخ الروابط المعرفية بين المؤسسات الوطنية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات البحوث التطبيقية، وإطلاق مبادرات بحثية متخصصة، وتشكيل لجان علمية وتحكيمية، إلى جانب إعداد دراسات كمية ونوعية تعتمد على بيانات الهيئة. كما ناقش اللقاء آليات النشر العلمي لمخرجات الهيئة في مجلات علمية محكّمة، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وتسجيل كوادر الهيئة كباحثين معتمدين محليًا ودوليًا، بما يُسهم في تطوير البيئة البحثية وتوسيع نطاق التأثير المعرفي المؤسسي.

وأكد سعادة المهندس إسماعيل البلوشي أهمية البحث العلمي التطبيقي كأداة استراتيجية لتطوير قطاع النقل والخدمات الذكية، مشددًا على التزام الهيئة بتأهيل الكوادر الوطنية على أدوات البحث والتحليل، وتعزيز بيئة الابتكار المؤسسي لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور فراس حبّال إلى أن اللقاء يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء تعاون مستدام مع واحدة من أبرز الجهات الحكومية في مجال النقل، مؤكدًا حرص المركز على توسيع شبكة الشراكات الوطنية لإنتاج أبحاث علمية تطبيقية تسهم في دعم صناع القرار، وتعزز تنافسية الدولة في المجالات البحثية والتقنية.

وفي لفتة تقديرية، أهدى مركز باحثي الإمارات نسخة من "المجلة الإماراتية للهندسة المدنية والتطبيقات" لإدارة الهيئة، تعبيرًا عن تقديره لدورها في دعم التوجهات العلمية والبحثية، وترسيخًا لأهمية التعاون الوطني في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية للوفد في مركز التحكم الذكي التابع للهيئة، حيث اطلعوا على أبرز الأنظمة الرقمية المبنية على أسس علمية ومعايير عالمية، إلى جانب عرض عدد من إنجازات الهيئة في المجالات البحثية والعلمية.

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