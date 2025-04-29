رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض "سوق السفر العربي 2025". تهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار في التسويق السياحي، وتعزيز حضور إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة في الأسواق العالمية – لا سيما في الصين —وتقديم تجارب سفر سلسة مدعومة بالتكنولوجيا لزوار إمارة رأس الخيمة.

ترسم مذكرة التفاهم ملامح رؤية مشتركة بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة هواوي من أجل بناء منظومة سفر ذكية ومتكاملة في رأس الخيمة. وستسهم هواوي في دعم تحقيق هذه الرؤية من خلال حلولها الذكية ومنصاتها التقنية المبتكرة والتي تشمل تطبيقات مثل SkyTone للتجوال و Petal Mapsلاستكشاف أبرز المعالم السياحية ومساعديَن افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لوضع برامج للرحلات، بالإضافة إلى تقنية Huawei Share لمشاركة المحتوى – مما يضمن لمستخدمي أجهزة هواوي تجارب سفر سلسة تلبي تفضيلاتهم الشخصية.

تأتي هذه المذكرة استكمالاً لسجلٍ حافلٍ من التعاون المثمر بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهواوي، والذي يتمثل في سلسلة من الحملات التسويقية الذكية التي أُطلقت عبر منصات هواوي الرقمية – بما في ذلك متجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery وHUAWEI Themes و - Petal Ads لعرض التنوع الطبيعي لإمارة رأس الخيمة وتراثها الثقافي الثري والتجارب الفريدة التي توفرها لزواها من الصين ومن جميع أنحاء العالم. وتُوج هذا التعاون الناجح باستضافة بطولة HUAWEI AppGallery Gamers Cup للرياضات الإلكترونية في رأس الخيمة خلال شهر نوفمبر من عام 2024 والتي استقطبت أكثر من ألف مشارك ورسخت مكانة الإمارة كوجهة نابضة تحتفي بالشباب والثقافة الرقمية. وانطلاقاً من النجاح الذي حققته البطولة، فإنها ستُنظَّم مرة أخرى في عام 2025 كمهرجان للرياضات الإلكترونية يمتد على مدار يومين، في الثاني والثالث من شهر مايو، مما يعِد بتقديم مشهدٍ أكثر إبهاراً. وفي ضوء هذا التوافق في الرؤية بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهواوي، تأتي مذكرة التفاهم لوضع هذا التعاون الناجح ضمن إطار رسمي في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الابتكار وتعزيز الحضور وتحقيق النمو المشترك.

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يمثل تعاوننا مع هواوي محطة استراتيجية في جهودنا للتواصل مع السوق الصينية التي تُعد من أكثر أسواقنا نمواً. ومن خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها، نعمل على توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات حيوية، أبرزها دمج التكنولوجيا في تجربة الزوار وتعزيز حضور الإمارة عالمياً عبر حملات تسويقية مبتكرة بالإضافة إلى تطوير محتوى غني يصنع تجارب سفر متكاملة تُعبّر عن روح رأس الخيمة وتطلعاتها".

من جانبه، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهكلين: "يعكس تعاوننا مع رأس الخيمة التزامنا المشترك بالتميز وتعزيز الابتكار. كما يسرنا أن ندعم رؤية رأس الخيمة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه من خلال مبادرات مثل بطولةHUAWEI AppGallery Gamers Cup للرياضات الإلكترونية – مهرجان رأس الخيمة 2025 للرياضات الإلكترونية. تُمثل منظومة تقنيات هواوي البوابة المثالية للوصول إلى السوق الصينية، حيث تُسهِّل التواصل بين الشركات الصينية والسوق المحلية. وتؤكد هذه المذكرة على تفانينا في إحداث تحول جذري في قطاع السياحة من خلال حلول رقمية متطورة وخلق تجارب استثنائية سترسم ملامح مستقبل السياحة في رأس الخيمة وغيرها من الوجهات السياحية المتميزة".

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل هواوي على تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة من خلال حملتها الترويجية الرائدة "Travel X”. كما سيتم إطلاق مبادرة "Go To Ras Al Khaimah Route" بشكل مشترك ضمن متاجر هواوي الرئيسية في مختلف أنحاء الصين. ويشمل التعاون أيضاً حملات تسويقية يقودها صنّاع محتوى وشخصيات مؤثرة بهدف توسيع نطاق الحضور العالمي للإمارة. وستسخر هواوي منظومتها الرقمية المتكاملة Harmony، بما في ذلك منصاتها مثل Magazine Unlock وHuawei Feeds وThe View وHuawei Weather، لعرض أبرز المعالم السياحية في رأس الخيمة أمام ملايين المستخدمين حول العالم.

وفي خطوة داعمة لهذه الشراكة، ستنظم هواوي بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤتمرات وفعاليات لإطلاق منتجات مشتركة في الإمارة، مما يسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة مستقبلية رائدة ومركز متنامٍ للابتكار والتكنولوجيا.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

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نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة، ويستخدمها ثلث سكان العالم. كما أنشأت هواوي 14مركزاً للبحث والتطوير حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد والصين. وتعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من وحدات أعمال هواوي الثلاث وتختص بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تمتلك شبكة هواوي العالمية خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الاتصالات، وتلتزم بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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