شراكة تُترجم التوجهات الوطنية إلى مبادرات عملية تعزّز الإنتاج المستدام المدعوم بالتكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سلال" الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في إمارة دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 المنعقد في مدينة العين، التي تؤسس لإطار تعاوني متكامل يهدف لدعم المزارعين المحليين في دبي، بما يسهم في استمرارية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "يمثّل الأمن الغذائي أولوية وطنية نعمل على ترسيخها اليوم في إطار منهجية عملنا الاستباقية. وانطلاقاً من هذا الإطار، نحرص على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع مجموعة سلال لتجسّد هذا التوجه، من خلال تكامل دور الهيئة في رسم الأطر التنظيمية مع خبرات المجموعة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز مكانة دبي ضمن منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة."

من جانبه، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال": "نركّز في سلال على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى تطبيقات عملية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية. ومن خلال تعاوننا مع هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي، نعزّز قدرتنا على دعم المزارعين في كامل سلسلة القيمة الزراعية. وبالاعتماد على قدراتنا في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتوزيع، نوفّر مسارات أكثر كفاءة واستدامة لوصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات."

ويسهم هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في دبي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، والحد من الفقد والهدر الغذائي. كما يوفّر الدعم اللازم للمزارعين المحليين عبر تزويدهم بالخبرات والأنظمة، بما يعزّز حضور المنتجات الإماراتية ضمن سلة الغذاء الوطنية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن نهج الهيئة القائم على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع، بهدف تفعيل الأثر الملموس للسياسات. وتؤكد مذكرة التفاهم مع "سلال" التزام الهيئة ببناء منظومة غذائية محلية أكثر استدامة ومرونة، تخدم إمارة دبي ودولة الإمارات على المدى الطويل.

لمحة حول هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أجندة دبي البيئية والمناخية. وتعمل الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، على الحد من التغير المناخ والتكيف مع تداعياته بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحيادة المناخي، وصون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الدائري، والاستخدام المُستدام للموارد بما يتوافق مع المستهدفات المحلية والوطنية البيئية ، وأجندة دبي (D33) والأجندة الوطنية الخضراء 2030.

وتنطلق الهيئة من هدفها الاستراتيجي في ترسيخ ثقافة العمل البيئية والمناخي المشترك لتحقيق تغييرٍ مستدام، حيث تدفع عجلة تطوير دبي كمدينة مزدهرة يتكامل فيها الأداء البيئي مع التنمية المسؤولة. وتعتمد الهيئة في اتخاذ القرارات على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتُكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية عبر التعاون مع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع.

لمحة عن مجموعة سلال

تأسست "سلال" وهي مجموعة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

