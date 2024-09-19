تهدف الشراكة الاستراتيجية بين برنامج صنع في السعودية وشركة النهدي الطبية إلى دعم المنتجات السعودية وزيادة انتشارها على مستوى المملكة والمنطقة، والمساهمة في توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

شركة النهدي الطبية تفعّل دورها الريادي الوطني بتسخير صيدلياتها المنتشرة في أرجاء المملكة لدعم الصناعات الوطنية من خلال إطلاق أرفف خاصة بالمنتجات السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: دعماً للمنتجات الوطنية وتعزيز تواجدها في شبكة فروع شركة النهدي الطبية الرائدة في قطاع تجزئة الصيدليات في المملكة، وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلة ببرنامج "صُنع في السعودية"، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة النهدي الطبية، حيث وقّع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وسعادة المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، وذلك أثناء حفل التوقيع الذي أقيم في إحدى صيدليات النهدي بمدينة الرياض.

كما تضمّن حفل التوقيع إطلاق أول أرفف مخصصة للمنتجات الوطنية داخل صيدليات النهدي، وذلك تحت علامة (صناعة سعودية) متضمنةً منتجات الصحة والمستلزمات الطبية عالية الجودة محلية الصنع، حيث تؤكد شركة النهدي الطبية على أهمية توفير المنتجات السعودية وجعلها على مقربةٍ من المستهلكين لتوعيتهم بجودتها ومنافستها للمنتجات العالمية بكل جدارة، حيث تسعى شركة النهدي الطبية لتحقيق الهدف المشترك مع برنامج صُنع في السعودية إلى تشجيع المستهلكين على اختيار السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

ومن جهته علّق المهندس عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية: "بأن التعاون الاستراتيجي مع شركة النهدي الطبية يأتي في إطار حرص "الصادرات السعودية" ممثلةً ببرنامج "صُنع في السعودية" على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات السعودية وتسهيل وصولها للمستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية". وأضاف: "هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بدعم التنوع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المنتج السعودي محليًا وتعزيز صادراته عالميًا"

من جانبه أعرب المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية عن سعادته: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة في برنامج صُنع في السعودية هو فخر وطني لما سيدعم الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية في عدة مجالات، حيث نراهن على جودة التصنيع المحلي ونثق بقدراتنا الوطنية لجعلنا ضمن مصافّ الدول بإذن الله، ونسعد بأننا سنلعب دوراً مهماً في انتشار علامة (صناعة سعودية) والتوعية بجودتها وجدارتها، حيث سنعمل على الترويج للمنتجات السعودية في صيدليات النهدي داخل وخارج المملكة أيضاً، كما سنعمل على العديد من المشاريع المشتركة بين شركة النهدي الطبية وبرنامج صُنع في السعودية والتي نثق تماماً بأنها ستكون أحد أسباب إضافة النبضات إلى حياة المجتمع السعودي".

يعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين انطلاقة عدد من المشاريع الوطنية في مجال الرعاية الصحية والتي ستتضمن دعم توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية، وزيادة انتشارها في منافذ البيع داخل المملكة وخارجها وتوعية المستهلكين بالمنتجات الوطنية عالية الجودة، إلى جانب التدريب وورش العمل الخاصة ببرنامج صُنع في السعودية والمشاركة في المعارض والفعاليات بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز الصورة الذهنية لدى المستهلك عن المنتجات والخدمات السعودية داخل المملكة وخارجها.

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