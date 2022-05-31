عمّان، الأردن : وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني اتفاقية تشغيل مع شركة مدفوعاتكم المطور والمشغل الرسمي لخدمة إي فواتيركم اليوم الاثنين الموافق 30 آيار 2022.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة خدمات الهيئة عن طريق نظام إي فواتيركم.

هذا ويعد الدفع الإلكتروني لخدمات الهيئة خطوة مهمة جداً من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني حيث ستوفر الوقت والجهد مما يسهل على شركات الطيران والعاملين فيها عملية التسديد للحصول على خدمات الترخيص وتصاريح العبور وتسجيل الطائرات وتجديد الرخص للطيارين وأطقم الطائرة.

كما ثمن الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس هيئة تنظيم الطيران المدني الجهد المبذول من قبل شركة مدفوعاتكم وأعرب عن شعوره بالفخر بأداء الشركة وإنجازاتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التسهيل على المواطنين عملية الدفع لكافة الخدمات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص.

ومن جانبه أعرب السيد علاء السلال المدير التنفيذي لشركة مدفوعاتكم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وعن امتنانه لثقة الهيئة بتطبيق إي فواتيركم مؤكداً أهمية التحويل للدفع الإلكتروني لكافة القطاعات خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة حيث أن الدفع الإلكتروني يمكن مستخدميه من توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمات بكل سهولة وسلاسة..

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