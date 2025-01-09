الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن شراكة استراتيجية مع المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، لتعزيز السياحة إلى المدينة المنورة. وتهدف هذه الشراكة، التي أُعلن عنها خلال ملتقى السياحة السعودي 2025، إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة رائدة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

تحقق هذه الشراكة الاستفادة من خدمات السفر بشكل عام , و تنوع الاعمال التسويقية التي تقدمها أعمال الشركة لدفع عجلة السياحة في المدينة المنورة و تحقيق تجارب متنوعة و مثرية للزوار. كما ستُمكّن خبرة المسافر في السوق وخدماتها الرقمية من تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية عبر محفظة أعمال المسافر لعملائها من قطاعي الشركات والجهات الحكومية والأفراد، مع تعزيز إمكانات المدينة المنورة وجذب جمهور أوسع من مختلف أنحاء المملكة وخارجها.

كما وضح الأستاذ/ بندر ناقرو مدير عام التواصل الاستراتيجي و المؤسسي بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة : "إن الجذور التاريخية و الثقافية الفريدة للمدينة المنورة تجعلها واحدة من أكثر مدن المملكة زيارة لا سيما بعد تطوير العديد من المواقع الأثرية و تفعيل الكثير من المواقع سياحية المتنوعة .لذلك ستساهم شراكتنا مع المسافر، في تعزيز العروض و زيادة العمليات التسويقية التي من شأنها رفع عدد زوار المدينة و التمتع بتجاربها وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 .

من جانبه، قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "يشرفنا التعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للمساهمة في تطوير وتعزيز واحدة من أكثر الوجهات الثقافية والتراثية ثراءً في المملكة. تتيح لنا خبرات المسافر إلى جانب حلولنا التكنولوجية المبتكرة وانتشارنا الواسع، من تقديم تجربة شاملة ومخصصة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة سياحية شاملة تقدم تجربة ثقافية غامرة ستبقى ذكرى لا تُنسى في أذهان الزوار. إن التراث الطبيعي الغني للمملكة والمرافق العالمية المستوى قد جعلت من المملكة وجهة سياحية بارزة عالميًا، ونحن فخورون بدعم هذا النظام المتكامل لدفع المزيد من الحركة السياحية إلى هذه الوجهة الحيوية."

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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