الرياض: وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والتوسع في تضمين متطلباته في المشاريع المستقبلية الخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية بما يخدم ويحقق أهدافهما الاستراتيجية.

ووقع الاتفاقية كل من السيد جيري إنزيريلو الرئيس لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث شملت مجالات التعاون تطوير المحتوى المحلي ومتابعته بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات المحلية.

وفي إطار حديثه حول توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أكد السيد جيري إنزيريلو أهمية التعاون بين الطرفين في تطوير برنامج للمحتوى المحلي في مشاريع الهيئة ، وذلك لتنمية المحتوى المحلي في إنفاق الهيئة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تسهيل متابعة متطلبات المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات المطروحة والخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية وتقديم الدعم في تشكيل فريق تنمية المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تولي مجال المحتوى المحلي أهمية قصوى في جميع مشاريعها التطويرية.

من جهته أعرب سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله السماري عن أهمية التعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة تطوير بوابة الدرعية في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، حيث ستساهم الاتفاقية في بناء القدرات المحلية ونقل المعرفة من خلال الورش التدريبية والجلسات الاستشارية لهيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي، بما يتوافق مع أهداف الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية.

#بياناتحكومية

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لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة أحد عشر كيلومتراً مربعاً في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذباً وتميزاً بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية مصدر فخر وإلهام وموطناً لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلاً عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقاً، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشياً مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف. تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

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نبذة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في نهاية ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف .

تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.

يعرف المحتوى المحلي في المملكة بأنه اجمالي الانفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الانتاجية والتقنية ونحوها.

حسابات التواصل الاجتماعي للهيئة:

تويتر: @LCGPA_SA

لينكد إن: LCGPA

الموقع: www.LCGPA.gov.sa

حسابات التواصل الاجتماعي لحملة منا وفينا:

تويتر: @Localcontent_SA

انستقرام: LocalContent_SA

الموقع: http://localcontent.gov.sa/