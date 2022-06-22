الرياض: وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم وإتفاقية شراء للوحدات السكنية مع مصرف الراجحي، ,والتي تهدف لتسهيل تمويل الأفراد لمشاريع الهيئة السكنية، كما تهدف الى تعزيز المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والخدمات المصرفية وغيرها من حيث التنسيق والتطوير والتنفيذ للمشاريع والمبادرات وغيرها.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد جيرارد إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والأستاذ وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، حيث تشتمل المذكرة على بحث سبل التعاون في مجال المصرفية للشركات والأفراد لتقديم مجموعة من الحلول الشاملة المتوافقة مع الشريعة، وكذلك بحث سبل العمل على تقديم منتجات التجارة الإلكترونية للهيئة التي توفر أداةً فعالةً لزيادة الكفاءة الإدارية واستمرارية حسن وكفاءة التحديات الإدارية وتشمل: الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمانات البنكية، خطابات الضمان الملاحية، إلى جانب بحث سبل العمل على تقديم خدمات منتجات "تمويل سلسلة التوريد" إلكترونياً.

كما تضمنت مجالات التعاون بين الهيئة ومصرف الراجحي، بحث سبل العمل مع المجموعة المصرفية للشركات لتقديم حلول منتجات إدارة النقد والتحصيل والمدفوعات، وبحث سبل العمل مع إدارة المدفوعات الرقمية لتقديم حلول الدفع الإلكتروني من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، وبحث سبل التعاون في مجال العمل على تقديم منتج إدارة حساب الضمان "البيع على الخارطة" بحيث يتضمن لوحة تحكم متطورة ونظام تقارير متقدم سيمكن الهيئة من الحصول على رؤية واضحة للمشاريع الخاصة بها، إضافة إلى بحث سبل العمل مع المجموعة المصرفية للأفراد لتقديم حلول المنتجات التمويلية الشخصية والعقارية، وبحث سبل تقديم خدمات مصرفية شاملة للهيئة ومنسوبيها بأسعار منافسة، وكذلك بحث سبل العمل مع وكالة الراجحي تكافل لتقديم منتجات التأمين للممتلكات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى منتجات تأمين وبرامج الإدخار والحماية للموظفين، وبحث سبل العمل مع إدارة التأمين المصرفي للدعم وتقديم حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع منتجات التأمين الطبي، والمركبات، والتأمين العام، وبرامج الحماية والادخار للهيئة وجميع منسوبيها.

وأكد السيد جيرارد إنزيريلو في معرض حديثه حول مذكرة التفاهم على أهميتها في تعميق الشراكة بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ومصرف الراجحي، ومن أوجهها بحث آليات تدريب موظفي الهيئة من خلال إقامة الدورات المالية ودورات المهارات الأساسية لهم، والتعاون في مجال تصنيف المطورين العقاريين حسب التأهيل لدى الهيئة وفق القدرة الائتمانية، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والاستشارات، وقال السيد إنزيريلو : نأمل أن تسهم بنود المذكرة في تعزيز مجالات التعاون وتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد على الأصول بما يخدم استراتيجيتنا في هذا الجانب.

من جهته أعرب الأستاذ وليد المقبل عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، لافتاً إلى أنها تشمل بحث إمكانية إنشاء صناديق عقارية لتمويل تطوير عقارات مخصصة لأغراض محددة ثم تأجيرها والتخارج منها في حال الرغبة، وإمكانية إنشاء صناديق عقارية للتطوير بنظام البيع وإعادة التأجير، وبحث إمكانية توفير منتجات إدارة النقد والاستثمار متناسبة مع التدفقات النقدية لكل مشروع، إلى جانب ترتيب وإدارة تمويل مشترك مع مؤسسات مالية أخرىوتطلعه إلى أن تسهم مذكرةالتفاهم في تفعيل مسارات العمل بين الجانبين وتحقيق أهدافهما المشتركة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشياً مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف. تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

معلومات الاتصال

لمزيد من المعلومات حول هيئة تطوير بوابة الدرعية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@dgda.gov.sa

وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي:

تويتر: @DGDA_SA

انستغرام: @DGDA_SA

معلومات الاتصال

لمعرفة المزيد حول هيئة تطوير بوابة الدرعية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@dgda.gov.sa