الرياض : هيئة تطوير بوابة الدرعية توقع اتفاقية مع مجموعة تايم آوت – "قطاع الإعلام العالمي والضيافة" لافتتاح موقع جديد في ميدان الدرعية الذي يمثل القلب النابض لأنشطة التجارة والتجزئة ونمط الحياة في المشروع الذي تبلغ مساحته 14 كيلو مترًا مربع. وبموجب الاتفاقية سيكون تايم آوت الرياض واحدًا من أهم المعالم الرئيسية في ميدان الدرعية، ويتوقع افتتاحه في عام 2027.

وسيغطي السوق الذي يعنى بالمأكولات والثقافة والحائز على عدد من الجوائز العالمية المرموقة مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع بطابقين ، كما سيجمع أفضل الطهاة والمطاعم والتجارب الثقافية في الرياض تحت سقف واحد. ولدعم الشباب، سيوفر السوق مساحة وفرص للكوادر الحائزة على جوائز، وكذلك المواهب الشابة في مجالات الطهي والثقافة. وسيحتوي على 23 مطبخا وخمسة أماكن لتقديم المشروبات، ومساحات مفتوحة للفعاليات والمعارض، وأكاديمية طبخ ومختبر. كما سيكون بمقدور الضيوف الاختيار بين تناول الطعام بالداخل أو في الهواء الطلق مع وجود أكثر من 1650 مقعدًا.

وبدأت مسيرة تايم آوت لأول مرة عام 1968 للتعريف بأفضل ما في المدينة، وتقوم حاليًا بتغطية محتوى 333 مدينة في 59 دولة. كما تم العام الماضي إطلاق تايم آوت الرياض مع شريك الامتياز "مجموعة آي تي بي الإعلامية".

وتعليقًا على الاتفاقية، قالت هولي ساندز، مديرة التحرير في المجموعة "إن هذه الخطوة الهامة تأتي عقب إطلاق تايم آوت الرياض العام الماضي لمساعدة الناس على اكتشاف أفضل ما في هذه المدينة التي تمتاز بسرعة تطورها، تمامًا كما فعلنا في مناطق كثيرة من العالم على مدى أكثر من 50 عاماً".

وأضافت: نركز في تايم آوت على الاحتفاء بالإبداع المحلي، وتوفير المنصات للمواهب المحلية، والسماح لجيل الشباب السعودي الطموح بالتعبير عن المستقبل الذي يقومون ببنائه لأنفسهم. لذلك نتطلع بلهفة لرعاية وعرض أفضل جوانب ومزايا العاصمة الرياض في تايم أوت ماركت الرياض بميدان الدرعية".

وسيوفر ميدان الدرعية الذي تم تطويره بالكامل عروضًا فريدة في مجالات البيع بالتجزئة، والترفيه، والضيافة، والعروض الثقافية لسكان الرياض وزوارها. وتزيد مساحة الميدان على 180 ألف متر مربع تحتوي على أكثر من 400 علامة تجارية عالمية للبيع بالتجزئة والعلامات التجارية المرموقة، وأماكن تناول الطعام المتميزة، إضافة إلى أكثر من 100 محل تقليدي، مما يمزج بسلاسة بين العلامات التجارية العالمية وأفضل متاجر التجزئة السعودية التقليدية.

وبالإضافة إلى عرض التجزئة الفريد، هناك ستة فنادق فاخرة، وثلاثة مجمعات شقق سكنية راقية، وخمسة مباني فخمة للمكاتب وأكثر من 20 مكانًا للفعاليات في الهواء الطلق. وسيغير هذا الحي المخصص بالكامل للمشاة مشهد التسوق والترفيه في الرياض. ومع الاحتفاء والاهتمام بالتاريخ الغني والعمارة النجدية التقليدية الفريدة، فإن تصميم ميدان الدرعية يجمع أحدث وسائل الراحة الحديثة، مما يوفر مكانًا فريدًا للتسوق وتناول الطعام والراحة والعمل والترفيه.

من جانبه، ذكر السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية "يسعدنا الإعلان عن تايم آوت ماركت في ميدان الدرعية، ليصبح أحد أبرز ركائز التطوير الرئيسية. وأضاف:نتشارك مع فريق تايم آوت ماركت في رؤيتنا لصنع تجربة طعام نابضة بالحياة للسكان المحليين والزوار على حدٍ سواء، واستكمال أنشطة تجارة التجزئة ونمط الحياة والثقافة المتأصلة في الدرعية، وخاصة في ميدان الدرعية".

بدوره، قال جاي كولدرين الرئيس التنفيذي المشارك في تايم آوت ماركت: "كانت شركتنا دوما في طليعة المراكز الحضرية، حيث تسلط الضوء على أفضل ما في المدن، وتتيح الفرص للمواهب المحلية في مجال الطهي والثقافة لاستعراض مهاراتهم، وتجمع الناس للتواصل، وتسهم في إيجاد الفرص الوظيفية، وتوفير أماكن عمل مفتوحة ومتنوعة للمجتمع. لذلك نعمل على أن يكون ميدان الدرعية معلمًا تاريخيًا بارزًا يجمع بين عناصر التاريخ والتراث والثقافة جنبًا إلى جنب مع مواقع البيع بالتجزئة والضيافة". وأضاف: مع تركيز المملكة على قطاع السياحة، فإن ثقافة تناول الطعام الراسخة سوف تواصل النمو، وكذلك المشاهد الثقافية المتطورة التي يستمتع بها السكان المحليون والزوار، لذلك نتطلع بشغف إلى تقديم تجربة فريدة لشركة تايم آوت بالتعاون مع شركائنا في هيئة تطوير بوابة الدرعية".

وتمتلك تايم آوت ماركيت في الوقت الحالي سبعة مواقع مفتوحة وسبعة مواقع أخرى تم توقيعها، كما تجري مفاوضات متقدمة بشأن عدة مواقع أخرى. وكجزء من رؤية المملكة 2030، سيتم تحويل الدرعية إلى أهم وجهة تاريخية وثقافية ونمط حياة في المملكة وإحدى أهم الوجهات السياحية التاريخية في العالم، لتقدم تجربة حياة عصرية لسكانها والزوار.

ويحقق مشروع تطوير بوابة الدرعية الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار تقدما كبيرا بوتيرة متسارعة، حيث تم افتتاح أصلين من المخطّط الرئيسي خلال الربع الرابع من العام الحالي، هما حي الطريف التاريخي المدرج ضمن موقع التراث العالمي لليونسكو، ومطل البجيري الذي يمثل وجهة المطاعم الفاخرة في المملكة، بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 20 مطعمًا محليًا وعالميًا وعدد من المطاعم الحائزة على تقييم ميشلان.

#بياناتحكومية

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لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة أربعة عشر كيلومتراً مربعاً في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذباً وتميزاً بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية التي نشأت في عام 1446م مصدر فخر وإلهام وموطناً لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلاً عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقاً، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 150 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.