عجمان – الآن، أصبح التنقل في عجمان أسرع وأسهل وأكثر موثوقية، وذلك بفضل التعاون الاستراتيجي بين يانغو رايد، خدمة حجز السيارات الشهيرة عالمياً والتابعة لمجموعة "يانغو"، وهيئة النقل في عجمان لتوفير خدمات سيارات أجرة عجمان المرخصة مباشرةً على تطبيق "يانغو" المخصص للهواتف المحمولة. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتمكّن السكان والزوار من استخدام تطبيق يانغو لحجز سيارات أجرة عجمان ببضع نقرات فقط، مما يجعل التنقل اليومي أكثر راحة في جميع أنحاء الإمارة.

تدمج الخدمة الجديدة أسطول سيارات الأجرة في عجمان مع منصة يانغو، مما يوفر السهولة والأمان لطلب وسائل نقل موثوقة. سواء كان الهدف هو الوصول إلى العمل، أو زيارة معالم عجمان الشهيرة مثل كورنيش عجمان أو مرسى عجمان، أو التسوق في سيتي سنتر عجمان، أو زيارة فندق على شاطئ البحر، يمكن للركاب الآن الاعتماد على التطبيق لربطهم بسيارات الأجرة المرخصة للعمل في جميع أنحاء عجمان.

يتوفر التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويستخدم نظام جي بي آس المتقدّم لتحديد المواقع والتتبع الفوري لضمان أن تكون أقرب سيارة أجرة على بُعد دقائق فقط من المستخدمين مما يلغي الحاجة للانتظار على الرصيف. تبدأ أسعار رحلات التاكسي التي يتم حجزها على تطبيق يانغو من 13 درهم إماراتي، مع تسعير واضح وعدم وجود رسوم خفية.

يقدم تطبيق يانغو تجربة حجز سهلة وآمنة، تتضمن تحديثات فورية للرحلات، ومعلومات عن السائق، مع خيارات دفع داخل التطبيق مثل بطاقات الائتمان والخصم، ومدفوعات آبل، والمحافظ الرقمية الأخرى. كما يُقبل الدفع النقدي، مما يوفر مرونةً لمجموعة واسعة من المستخدمين.

يتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، وهو مصمم لخدمة مختلف فئات سكان عجمان وتلبية متطلبات التنقل اليومية للسكان والسياح على حد سواء. تُسهّل واجهة التطبيق السلسة التنقل لجميع الفئات العمرية بغض النظر عن مستويات الخبرة، ويتضمن ميزات يسهل الوصول إليها لتجربة شاملة.

إلى جانب الراحة اليومية، تدعم الخدمة أهداف عجمان طويلة المدى في مجال النقل. يتواءم هذا التعاون مع رسالة هيئة النقل في عجمان الهادفة إلى تقديم حلول نقل حديثة ومستدامة وذكية. من خلال توفير بديل سهل لاستخدام السيارات الخاصة وتشجيع خدمات النقل التشاركي، تُساهم المنصة في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات بما يتواءم مع الأهداف البيئية للإمارة.

يتوفر التطبيق على نظامي أندرويد و “iOS”. كل ما عليك سوى البحث عن "يانغو" وحجز رحلتك القادمة في عجمان.

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:www.yango.com

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