أعلنت هيئة النقل في عجمان، بالتعاون مع شركة BPC الرائدة عالميًا في حلول المدفوعات، عن إطلاق منظومة الدفع المفتوح واللاتلامسي في حافلات النقل العام، مدعومة بمنصة O-CITY التابعة لـ BPC. ويُعد هذا النظام الحل الأمثل من الجيل الجديد لتحصيل الأجرة في قطاع النقل والمدن الذكية.

تهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تزويد الركاب بتجربة سفر سلسة ومتعددة الوسائط، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل العام في عجمان، في إطار جهودها المستمرة لتطوير النقل الذكي وتحسين كفاءة الخدمات. وتعد هذه المبادرة إنجازًا رياديًا، حيث أصبحت هيئة النقل في عجمان الجهة الأولى على مستوى الدولة التي تطبق هذه التقنية، مما يمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا في قطاع النقل.

وتتيح المنظومة للركاب إجراء عمليات الدفع بسهولة وأمان باستخدام البطاقات البنكية ووسائل الدفع الذكية مثل آبل باي ، وقوقل باي وحتى أجهزة الدفع القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية مما يسهم في تسهيل عملية التنقل وتحسين تجربة المستخدمين.

وتم حتى الآن تركيب أجهزة دفع ذكي على جميع حافلات النقل العام ، حيث تم تفعيل الخدمة في الخطوط الداخلية، مع خطة لتوسيع نطاقها لتشمل الخطوط الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وتم أيضًا تطوير تطبيق "مسار ترافيل" الذكي، الذي سيمكن الركاب من الاستفادة منه في تخطيط رحلاتهم، وتتبع مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، وربط بطاقاتهم المصرفية، والاطلاع على سجل رحلاتهم ، وهذا ما يعزز تجربة النقل العام ويدعم التحول الرقمي في الإمارة.

ويشمل المشروع نظامًا متطوراً لاحتساب التعرفة وفقاً للمناطق ومحطات التوقف، وذلك من خلال توفير النظام مراقبة كاملة لجميع المعاملات ويصدر تقارير أداء النظام والتقارير الإدارية والتشغيلية ، بما في ذلك تقارير الإيرادات والتقارير المالية.

كما يتضمن المشروع خاصية جدولة السائقين لضمان تنظيم العمل بشكل فعال، ونظاماً لفحص التذاكر لأغراض الرقابة والجودة، فيما يتضمن النظام خاصية لتسليم واستلام الحافلات لضمان سير العمل بشكل سلس وآمن.

ويوفر النظام بالإضافة إلى ذلك، ميزة تسجيل الدخول والخروج باستخدام قنوات مختلفة، مما يعزز من سهولة التعامل مع المستخدمين، كما يتيح لهم إمكانية توزيع الإيرادات بين فئات النقل المختلفة مثل حافلات النقل العام، وحافلة تحت الطلب، والعبرة، مما يسهم في تنظيم العمليات المالية بشكل فعال.

علقت عبير جمعة، مديرة تقديم الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى O-city:

"إن تقديم نظام الحلقة المفتوحة المبتكر في وقت قصير لم يكن ممكنًا إلا بفضل فريق هيئة النقل في عجمان المحترف والمتطلع إلى المستقبل. فقد سمحت رؤيتهم الاستراتيجية ونهجهم التعاوني بتنفيذ O-CITY بسرعة وكفاءة."

من جانبه، قال تخير عبدالقادرُف، النائب الأول للرئيس ورئيس حلول البنية التحتية الاجتماعية والرقمية لدى O-City:

"يتمثل هدفنا في O-CITY بمساعدة مشغلي النقل والمدن والهيئات الحكومية على تعزيز استخدام المدفوعات بلا تلامس وبدون حدود، وبناء أنظمة نقل نقدية متعددة الوسائط. ومن خلال حلنا المبتكر للمدن الذكية وقطاع التنقل، نتيح للجهات المختصة، مثل هيئة النقل في عجمان، تقديم تجربة سفر حديثة وسلسة للركاب. ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال منصة O-city".

نبذة عن BPC

تعد BPC شركة رائدة في القطاع، تشكل عالم المعاملات من خلال معالجة المدفوعات بسرعة وأمان وسهولة. وبفضل تركيزها على تطوير التكنولوجيا المتميزة وخدمة العملاء، تساعد BPC المؤسسات المالية والشركات على تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تتماشى مع أسلوب حياة المستهلك اليوم في مجالات الخدمات المصرفية والتسوق والتنقل سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. ومع أكثر من 500 عميل في 140 دولة، تتعاون BPC مع جميع اللاعبين في المنظومة لتقديم خدمات للعالم الرقمي. ويشمل منتجها الرئيسي SmartVista حزمة من المنصات المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية والتجارة والتنقل، ما يمكّن من توفير حلول مبتكرة للخدمات المصرفية الرقمية، وأجهزة الصراف الآلي، وأنظمة التحويل، ومعالجة المدفوعات، وإدارة البطاقات ومكافحة الاحتيال، والشمول المالي، وبوابات التجار، وحلول النقل، والمدن الذكية. لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة BPC للأعمال على تقديم تجربة سلسة في معالجة المدفوعات للمستهلكين

نبذة عن O-CITY

تأسست O-CITY في عام 2018 ويتم اعتمادها حالياً من قبل أكثر من 150 مدينة حول العالم. وهي حل جيل جديد للتحصيل الآلي للأجرة طورته شركة BPC. ومن خلال O-CITY، يمكن للحكومات ومشغلي النقل العام والمتاجر توفير تجربة دفع سلسة في كل نقطة تفاعل، بالاعتماد على التقنيات الذكية والرقمية والمفتوحة (عند بوابات الرسوم أو الحافلات أو القطارات أو المترو أو مرافق المواقف أو استئجار الدراجات أو مناطق الجذب السياحي في المدن). ويمكن للمواطنين التنقل بسهولة في أرجاء المدينة ودفع الرسوم بسرعة باستخدام هواتفهم أو بطاقاتهم البنكية الحالية، مما يلغي الحاجة إلى استخدام النقود أو الوقوف في طوابير لشراء التذاكر

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