· تضم خدمات إفزا لايف باقات تأمين صحي مبسطة وميسورة التكلفة يمكن للشركات المسجلة ضمن هيئة المنطقة الحرة الدولية الاستفادة منها ابتداءً من يونيو 2022.

· صممت الباقات بشكل يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إنشاء المشاريع التجارية في دبي.

· سوف توفر إفزا لايف خدمات موسعة من شأنها تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأعضاء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية الديناميكية في دبي اليوم عن إطلاق إفزا لايف، وهو عبارة عن برنامج خدمات حصرية في مجال التأمين الصحي يمكن للشركات المسجلة ضمن هيئة المنطقة الحرة الدولية والشركاء الاحترافيين الاستفادة منها. حيث تهدف إفزا لايف، بالشراكة مع شركة برايم لوساطة التأمين وشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، إلى تقديم حلول تأمين طبي مخصصة للشركات المرخص لها والشركاء الاحترافيين والموظفين العاملين في المنطقة الحرة التابعة لهيئة المنطقة الحرة الدولية، وذلك بمزايا استثنائية وبأقساط تنافسية عبر خمسة مستويات.

وقد تم التوقيع على مشروع الخدمات في حفل أقيم في قاعة المناسبات في مكاتب هيئة المنطقة الحرة الدولية في واحة السيليكون حضره كل من جوشين كنيخت، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الدولية، وإس. فينكاتشالام، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، ورامي الدادا، المدير التنفيذي للعمليات في شركة برايم لوساطة التأمين. هذا وقد حضر الحفل أيضًا عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال ورواد الأعمال البارزين من المنطقة.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، صرح جوشين كنيخت، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الدولية: "إنه لمن دواعي سرورنا إطلاق خدمات إفزا لايف الأحدث إلى مجموعتنا الديناميكية الغنية بالخدمات التي تعود

على المستفيدين بالقيمة المضافة، وذلك في تأكيد منا على سعينا المستمر لتوسيع منظومتنا. وفي خطوةٍ منا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، حرصنا أن تضمن أحدث عروضنا راحة بال شركائنا المحترفين وحاملي رخص العمل في المنطقة الحرة، وذلك عبر منحهم تغطية طبية عند إنشاء أعمالهم التجارية معنا. وتترجم خدمة إفزا لايف سعينا المستمر للمساهمة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق أماكن عمل مزدهرة وتسهيل الأعمال".

وفي إطار سعيها لتحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تصبح المنطقة الاقتصادية الحرة الأولى عالميًا، تتعاون هيئة المنطقة الحرة الدولية مع شبكة واسعة من الشركاء المحترفين من جميع أنحاء العالم، بهدف تزويد رواد الأعمال بمجموعة من الخدمات التي تدعم احتياجاتهم. ويركز نهج هيئة المنطقة الحرة الدولية بشكل أساسي على تزويد العملاء بحلول مرنة وعمليات مبسطة لدعم منظومة إيجابية تشجع النجاح.

وعلاوة على ذلك، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من مجموعة حديثة من حلول المكاتب والتخزين وسط وسائل الراحة والخدمات القيّمة التي تدعم النمو الشامل في سياق مجتمع يركز على الأعمال التجارية، والتي يوفرها مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية للأعمال.

ومن جانبه قال إس.فينكاتشالام، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام:" يتركز جل اهتمامنا في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام على إتاحة حلول تأمين مخصصة وعالية الجودة بتكلفة ميسورة، وذلك حرصًا منا على تلبية احتياجات السوق الاقتصادي دائمة التطور. كما لا نخفي مقدار فخرنا بالعمل مع هيئة المنطقة الحرة الدولية لإطلاق هذا البرنامج الرامي لتمكين رواد الأعمال والشركات من تعزيز الابتكارات وسط بيئة آمنة".

وأضاف رامي الدادا، المدير التنفيذي للعمليات في شركة برايم لوساطة التأمين: "لطالما تركّز سعينا على عقد الشراكات مع الجهات التي تشاركنا الأفكار نفسها، لذلك يسعدنا العمل مع هيئة المنطقة الحرة الدولية لتوفير خدمات تأمين صحي عالية الجودة تطال شريحة أوسع من المجتمع. كما ستلاقي إفزا لايف، تماشيًا مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للعام 2030، صدىً إيجابيًا في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مشهد الأعمال المتنامي في أنحاء المنطقة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي:

تعتبر هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، المنطقة الحرة الأكثر ديناميكية وعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين المكانة الاستراتيجية للدولة والبنية التحتية العالمية والبيئة الضريبية المنصفة. تميز هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي نفسها عن غيرها بنهجها متعدد الجنسيات، حيث توفر حلولًا مخصصة لإنشاء الأعمال التجارية عبر شبكتها المؤلفة من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفين.

كما ويمكن لأصحاب الأعمال والموظفين أيضًا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات القيّمة ، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التأمين الصحي وباقات الفيزا وعمليات التدريب والتطوير. هذا ويقدم مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية للأعمال مجموعة متنوعة من المرافق المكتبية الحديثة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل داخل بيئة مصممة لتحسين الاتصال المهني مع العملاء والشركات الأخرى.